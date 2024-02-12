Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии призвал НАТО не зависеть от «настроения» американского президента
Простите, а от чьего настроения должен зависеть военный альянс, в котором значение имеют только США?

реклама

На днях европейских «союзников» США бросило в холодный пот от заявлений бывшего и, вероятнее всего, будущего президента США Дональда Трампа касательно Североатлантического альянса. Будучи в первую очередь предпринимателем, Трамп предложил отказаться от союзнических обязательств перед теми членами НАТО, которые не оплачивают даже минимальные взносы на общую оборону, предпочитая, по сути, и в этом Трамп совершенно прав, отсиживаться за широкой и крепкой американской спиной.

реклама

Адресаты комментарий Трампа, что важно, услышали, но, как и подобает лицам без критического мышления, сделали из него неправильный вывод. Так, по словам главы Евродипломатии Жозепа Борреля, НАТО не должно быть военным альянсом, зависящим от настроения конкретного президента США.

Риторика Трампа вполне понятна: по статистике, лишь 30 % государств-членов НАТО выполняют свои финансовые обязательства, тогда как остальные пользуются своим членством в Альянсе, разоружая свои собственные армии в надежде на то, что в случае заварушки им на помощь приплывёт дядя Сэм. Как видим, может и не приплыть.

Необходимо понимать, что логика натовских стран, особенно что касается младочленов данной организации, набранных из числа привыкших жить за чужой счёт государств Восточной Европы, уже привела к развалу европейской военной промышленности. На сегодняшний день в НАТО реальное значение имеют только США и Турция, и этот факт в Европе даже не скрывают, то и дело отмечая, что без помощи США европейцы не смогут оказывать поддержку той же Украине — что уж говорить про свои собственные оборонные потенциалы.

#сша #политика #нато #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
На Украине жалуются на всё более активное применение ВКС России планирующих авиабомб
Премьер Армении заявил, что членство страны в НАТО не обсуждалось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
3
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
66
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
66
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
40
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
3

Сейчас обсуждают

Serezhka
17:00
Многократно ускоряют? Уверены? Они изначально созданы для энергоэффективности, которая имеет смысл только в мобильном сегменте - браузер там открыть, видосики на ютубчике посмотреть, оверов почитать, ...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
tonx92
17:00
Ну да, а ещё есть те кто заплатил на за надпись 80 Plus, а за защиту от замыканий, перегрузок и перенапряжения +200w можности. И вышло и дешевле и живёт дольше, греется меньше и работает тише т.к. рас...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Лев корл
16:59
Т90 и Абсрамс уступит особенно в нашем бездорожье
Американские БМП M2 «Брэдли» уступают российским танкам Т-90М
Илья Масленников
16:59
Превратился в геймпасс. Отличие лишь в том, что он в своё время не сделал это буквально ВСЛЕД за конкурентом, который начал грести деньги на объективно выгодной подписке.
Пять причин провала Xbox Game Pass
Лев корл
16:58
Мишка пыхнуть решил😂😂😂😂
Водители из Якутии помогли медведю избавиться от канистры на голове
Юрий Петрович
16:57
Это какая-то шутка? Если так, то она не удалась. Ещё в начале СВО использовались такие банки, только они были штучными, от донбассовских "Кулибиных". Автор увидел старый ролик на ютубе и решил, что эт...
Google намеревается упростить использование смартфонов для пожилых людей
Андрей Тимофеев
16:54
А как же lost???
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
Varg
16:53
Даже для Кореи, 2 ярда - фантастика. Меньше 4-5 сегодня авик не уложить никак. С катапультами от 7-9. Новые амерские по 12 стоят.
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
BruteForce
16:52
Блин. ФСП раньше (в начале 200х) вроде норм блоки были? Испортились? Я их уж лет 15 не брал...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Jakko
16:50
Никакого толка для дурачков игрунов, которые пользу только производительностью в играх меряют, но эти процы и не для игр. Для игр достаточно 12400. Эти ядра многократно ускоряют рабочие задачи, для че...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем