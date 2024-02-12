Простите, а от чьего настроения должен зависеть военный альянс, в котором значение имеют только США?

На днях европейских «союзников» США бросило в холодный пот от заявлений бывшего и, вероятнее всего, будущего президента США Дональда Трампа касательно Североатлантического альянса. Будучи в первую очередь предпринимателем, Трамп предложил отказаться от союзнических обязательств перед теми членами НАТО, которые не оплачивают даже минимальные взносы на общую оборону, предпочитая, по сути, и в этом Трамп совершенно прав, отсиживаться за широкой и крепкой американской спиной.

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Адресаты комментарий Трампа, что важно, услышали, но, как и подобает лицам без критического мышления, сделали из него неправильный вывод. Так, по словам главы Евродипломатии Жозепа Борреля, НАТО не должно быть военным альянсом, зависящим от настроения конкретного президента США.

Риторика Трампа вполне понятна: по статистике, лишь 30 % государств-членов НАТО выполняют свои финансовые обязательства, тогда как остальные пользуются своим членством в Альянсе, разоружая свои собственные армии в надежде на то, что в случае заварушки им на помощь приплывёт дядя Сэм. Как видим, может и не приплыть.

Необходимо понимать, что логика натовских стран, особенно что касается младочленов данной организации, набранных из числа привыкших жить за чужой счёт государств Восточной Европы, уже привела к развалу европейской военной промышленности. На сегодняшний день в НАТО реальное значение имеют только США и Турция, и этот факт в Европе даже не скрывают, то и дело отмечая, что без помощи США европейцы не смогут оказывать поддержку той же Украине — что уж говорить про свои собственные оборонные потенциалы.