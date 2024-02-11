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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп раскритиковал членов НАТО, которые не хотят повышать оборонные расходы, рассчитывая на помощь США
США это всё вообще не надо, убеждён кандидат в президенты.

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Бывший и, вероятно, будущий президент США Дональд Трамп известен своей антитрансатлантической позицией: будучи предпринимателем, Трамп понимает, что Европа для США это больше актив, чем союзник, причём с каждым днём этот актив превращается во всё менее прибыльный и всё более убыточный. Умея считать деньги, которых в США хоть и много, но вследствие дедолларизации бездумно их печатать без нанесения удара по собственной экономике уже не удастся, Трамп также выступает против Североатлантического альянса.

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Не секрет, что НАТО на сегодняшний день больше политический альянс, чем военный/оборонительный, поскольку за все волны расширения, которые начались в 1997 году, Альянс получил в свои ряды, скорее, проблемы и не привыкших работать нахлебников, которых надо кормить, одевать и защищать. Для большинства европейских стран членство в НАТО — это не более чем возможность сократить свои собственные оборонные расходы, рассчитывая на то, что в случае конфликта «Большой брат» защитит своих подопечных.

Трампу такой расклад категорически не нравится: выступая в рамках предвыборного митинга в Южной Каролине, Трамп заявил, что на посту президента поставил бы ребром вопрос о взносах на оборону среди членов НАТО. В случае, если государство-член Североатлантического альянса не исполняет свои финансовые обязательства, а таких, повторяем, большинство, Трамп предлагает не исполнять в его отношении союзнические обязательства. И если такое государство-неплательщик доиграется до военного конфликта с той же Россией, то, по мнению Трампа, он бы не просто не стал защищать это государство, а даже напротив — поощрил бы «агрессора».

Проще говоря, кандидат в президенты США продолжает мыслить как предприниматель, желая превратить НАТО, по сути, в охранное агентство, в котором обязательно нужно оплачивать услуги. Понятно, что Трамп просто упражняется в популизме перед той частью американского общества, которая сохраняет консервативный индивидуалистский изоляционистский подход к государственному строительству. В реальности Трампу не позволят выполнить его предвыборные обещания американские «элиты», как они не позволили ему выполнить свои обещания и в предыдущий президентский срок.

#сша #политика #нато
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