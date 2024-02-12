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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Армении заявил, что членство страны в НАТО не обсуждалось
Для этого сначала надо выйти из ОДКБ. А выход из ОДКБ — это для Армении равносильно выходу из «игры» вообще.

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Премьер-министр Армении после всего, что произошло за время его нахождения у власти, продолжает в этой самой власти присутствовать, причём не просто присутствовать, а выполнять свою задачу по созданию Еревану огромного количества проблем. Формально Армения состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и выходить из него не намерена, поскольку понимает, что это будет означать для судьбы государства, окружённого, как бы это помягче выразиться, недоброжелателями. С другой стороны, Ереван проводит учения с участием кадровых военных США — по сути, прямо под боком у России, что позволяет некоторым западным изданиям, таким, как The Telegraph, приходить к выводу, что Армения видит своё будущее в НАТО.

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Но в реальности это, по крайней мере, на данном историческом этапе, не так. По словам Пашиняна, в армянской повестке нет вопроса о вступлении в НАТО: эта тема не обсуждалась и не обсуждается. У Армении, добавил глава кабмина, есть «партнёрские отношения» с Североатлантическим альянсом, которые не предусматривают вступление страны в блок.

Как отметил Пашинян, сейчас в парламенте Армении идут обсуждения, насколько политика присутствия страны в военных блоках соответствует интересам государства. Нетрудно заметить, что если такие обсуждения в Ереване вообще ведутся, то с пониманием своего положения в армянском руководстве очень серьёзные проблемы. В реальности никаких обсуждений здесь быть не должно: присутствие в ОДКБ (читать — под защитой России) — это гарантия сохранения государственности Армении. Что может произойти с государством, если эта гарантия перестанет на него распространяться, мы минувшей осенью видели на примере с Нагорным Карабахом.

#россия #политика #нато #армения #одкб
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