Кто-то думал, что в сказку попал, похоже.

Золотое правило понимания реалий современных конфликтов гласит: если что-то не фиксируется на видео, это не значит, что этого не происходит. Учитывая бесконечные количества кадров с работой беспилотных средств поражения, может, согласно систематической ошибке отбора, сложиться ложное впечатление, будто весь вооружённый конфликт на Украине сейчас ведётся именно беспилотниками. В реальности, конечно же, ВС РФ в той или иной степени применяют в этом конфликте все виды вооружённых сил и все рода войск.

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В частности, каждый день в зоне конфликта осуществляются десятки, а то и сотни вылетов боевой авиации, и наиболее активным направлением на данный момент является Авдеевка и её окрестности, которые каждый день подвергаются десяткам ударов авиабомбами различных классов с установленными унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Согласно всё чаще появляющимся в украинском сегменте Сети комментариям от волонтёров, только за первые 9—10 суток февраля позиции ВСУ в зоне специальной военной операции подверглись более чем 400 ударам с применением авиабомб с УМПК.

Напомним, что активное применение планирующих авиабомб различной массы началось в зоне боевых действий примерно с начала прошлого года, когда и системы противовоздушной обороны ВСУ на тот момент были уже изрядно потрёпаны, и модули планирования и коррекции стали выпускать в должных количествах.

Преимущество авиабомб с УМПК заключается в том, что они способны преодолевать расстояние в несколько десятков километров от места сброса, тем самым подвергая бомбардировщик-носитель меньшему риску. Кроме того, соответствующих средств поражения на складах ВС РФ накоплено колоссальное количество, и их применение ограничено, по сути, только оперативно-тактическим заданием и скоростью снаряжения бомб соответствующими модулями.