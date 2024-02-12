Когда с экономикой беда, а конфликтов нет и не предвидится, ударяйся в разговоры о милитаризме. Золотое правило популистов.

Хотя географическое положение Польши, если, конечно, воспринимать её как суверенного актора на мировой арене, что совершенно не соответствует действительности, предписывает ей статус сухопутной державы, требующей, как следствие, усиление именно этого рода войск, но новый министр обороны государства Владислав Косиняк-Камыш об этом, возможно, не в курсе. Дело в том, что новый глава польского оборонного ведомства решил, что республике сейчас как никогда требуется активное усиление военно-морских сил.

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В представлении Косиняк-Камыша, мощные ВМС являются гарантом безопасности Польши, что, учитывая нынешний кризисный период в мировой истории, будет совсем не лишним. Параллельно с развитием флота, и вот это уже ближе к пониманию польским руководством реальности, будут развиваться системы противовоздушной обороны, включая и такой её подвид, как противоракетную оборону.

Кто будет строить для Польши корабли, чтобы реализовать план нового главы оборонного ведомства страны, вопрос открытый: в Европе сейчас, учитывая летящие в стратосферу цены на энергию, не до этого, США без того загружены заказами, а собственные кораблестроительные мощности Польши, как бы это помягче выразиться, весьма скромны. Бытует мнение, что в интересах польских ВМС будут работать верфи в Южной Корее, и оттуда же, согласно журналистским расследованиям, пойдёт и финансирование всей программы, которая обойдётся в десятки миллиардов долларов.

К слову, этот же министр обороны заявлял о необходимости Польше готовиться к конфликту с Россией. Понимает ли господин Косиняк-Камыш, что никакой флот Польшу в случае такого конфликта не спасёт, поскольку будет затоплен в считанные часы с помощью гиперзвуковых средств поражения — это вопрос дискуссионный.