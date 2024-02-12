Шаг 1: более не является важным партнёром. Шаг 2: более не является. В процессе.

Когда стало понятно, что военное решение украинской проблемы неизбежно, в российском руководстве рассчитывали на то, что критическое мышление не было окончательно уничтожено в руководстве стран-членов Европейского союза, и что самостоятельно перерезать себе доступ к одному из ключевых рынков, не говоря уже про источник энергоресурсов, ЕС не станет. Реальность, как мы уже знаем, такова, что степень лишения стран-членов ЕС суверенитета столь капитальна, что там готовы сами себя сжечь заживо, лишь бы излучаемым теплом нанести ожоги России.

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Так, Евросоюз с большим удовольствием присоединился к незаконным антироссийским рестрикциям, заставил повыводить свои компании с российского рынка, отрезал РФ от системы SWIFT, наложил беспрецедентное количество санкций. В общем, осуществил акты агрессии, выше которых по степени агрессивности уже только прямое военное вторжение.

Расчёт был на то, что российская экономика очень быстро схлопнется. На какие статистические данные опирались в ЕС (США в данном случае менее важны, поскольку и до «санкций» товарооборот между РФ и США был незначительным в общем масштабе), сейчас повод задуматься европейским промышленникам, задав соответствующие вопросы своим властям, но реальность возвратилась ЕС бумерангом, о чём сейчас на Западе не пишет только ленивый.

И вот, подытожить результаты европейской экономической политики решили в МИД России. По словам исполняющего обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилла Логвинова, Евросоюз для России более не является важным торговым партнёром. По словам Логвинова, на протяжении двух лет товарооборот между РФ и ЕС неуклонно падает, и только за прошлый год сократился на 66 % по сравнению с 2022 годом, в котором, как мы помним, тоже произошло масштабное сокращение. Таким образом, заявил постпред, если раньше Россия была для ЕС на пятом месте по товарообороту, то на сегодняшний день — на десятом.

Безусловно, это ещё очень много, поскольку значительная часть европейского бизнеса продолжает работать в России, за что регулярно получает порцию истерик из Киева, да и ЕС с большим удовольствием закупает российский сжиженный природный газ, на который незаконные санкции не распространяются. Понятно, что ничто не вечно под луною, и отношения между Россией и Европой рано или поздно восстановятся, но это явно произойдёт не при нынешних трансатлантических наднациональных политических элитах в западных столицах. С этими ребятами, учитывая их крайне неприглядное политическое резюме, Москве разговаривать не о чем, о чём неоднократно практически прямым текстом заявлял президент России Владимир Путин в рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.