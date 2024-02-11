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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Данилов назвал «очень сложной» для ВСУ ситуацию в зоне боевых действий
И то ли ещё будет, справедливо намекнул секретарь СНБО.

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На данный момент, и изменения вектора движения текущего конфликта не предвидится, практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения в зоне СВО российские войска оказывают давление на ВСУ. Наиболее ожесточённые бои идут в Авдеевке и окрестностях, продолжается продвижение на восток от Марьинки, ведётся наступление в районе Купянска, ежедневно наносятся групповые удары по военным объектам Украины, и в целом ситуация для Киева, как нетрудно догадаться из данного описания, весьма негативная.

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До полного коллапса ещё далеко, но то, что положение дел на линии боевого соприкосновения для ВСУ «очень сложное», признал сегодня даже такой любитель сказок и фантазий, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, ситуация не просто сложная, она усугубляется, и если коллективный Запад не возобновит активные поставки вооружений и боеприпасов Украине, то положение грозит стать «ещё сложнее».

По сути, Данилов прямым текстом заявляет, что если Запад не впишется в конфликт по полной программе (за вычетом отправки собственных войск, и то, только потому, что это невозможно, ибо будет иметь катастрофические для Запада последствия) ещё раз, то Украину ждут тяжелейшие времена. Хотя ситуация страшная, но нельзя не отметить один положительный момент: в Киеве это потихоньку, с преступно низкой скоростью, но всё же начинают понимать. Возможность для переговоров ещё не упущена окончательно, хотя понятно, что если Киев на них всё же согласится, то придётся признать объективную реальность, а это для Украины будет означать очень тяжёлое протрезвление и ещё более тяжёлое похмелье. Этого, собственно, сейчас в Киеве в первую очередь и боятся, поэтому делают всё возможное, чтобы оттянуть неизбежность.

#россия #украина #политика #боевые действия
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