Да предлагалось уже. В Киеве по-хорошему не хотят. Поэтому будет по-другому.

История и география Украины подразумевают, что ей на роду написано дружить с Россией, служа в качестве «моста» между Москвой и западными столицами. Пока в Киеве во власти ещё находились хотя бы минимально дружащие со здравым смыслом политики, именно так отношения между РФ и независимой Украиной и развивались. О том, насколько сильно у России и Украины переплетены родственные, а до событий 2014 года — ещё и экономические связи — подробно рассказал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, дабы западная аудитория осознала наконец, какая большая трагедия для обоих государств — то, что сейчас происходит.

реклама

С 2014 года Украина встала на путь агрессивной конфронтации с Россией. В 2021 году ситуация накалилась настолько, что Москва обратилась к США с предложением о новой архитектуре безопасности в Европе, подразумевавшей, в частности, отвод военной инфраструктуры НАТО из всех государств, которые вступили в альянс после 1997 года, а также навечно забыть про включение Украины в состав данного военного блока. В декабре 2021 года США это предложение проигнорировали, а в феврале 2022 года Россия начала силовое решение проблемы, которого всячески пыталась избежать.

И вот, на сегодняшний день ситуация для Украины не имеет позитивной перспективы: киевская власть продолжает существовать в своём виртуальном мире, коллективный Запад её в этой фантазии поддерживает, а это означает, что негативный «тренд» продолжит развиваться, причём чем дальше, тем стремительнее. Единственный вариант, при котором Украина может сохранить свою государственность, как его видят в Венгрии, озвучил сегодня премьер страны Виктор Орбан.

По мнению Орбана, чтобы сохраниться, Украине необходимо следовать предначертанной ей роли «моста», буфера между Россией и Западом, при условии получения гарантий безопасности как от Москвы, так и от западных столиц. Примечательно, что это именно тот вариант, который Киеву было предложено осуществить ещё весной 2022 года в ходе переговорного процесса.

Как мы помним, в Киеве от этого варианта отказались по настоянию тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона. Почему Украина принимает такие решения, влияющие на свою собственную сохранность, по первому же капризу руководителя иностранного государства, предельно понятно: Киев полностью лишён политического суверенитета и действует в чужих интересах. Возможность для переговоров ещё пока не утрачена полностью: Москва готова на них, но только в том случае, если все цели специальной военной операции будут осуществлены дипломатическим способом. Также следует помнить, что новые территориальные реалии торгу не подлежат; и чем дольше Киев тянет с неизбежным, тем хуже будут конечные условия на переговорах.