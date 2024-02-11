Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киев обвинил в дезинформации тех, кто указывают на связь нового главкома Сырского с Россией
Так на Украине давно уже информация — это дезинформация. И наоборот. Не удивлены совершенно.

реклама

Назначенный на этой неделе новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сменивший на данном посту Валерия Залужного в качестве кульминации длительного конфликта между военачальником и ОП Украины, как бы это помягче выразиться, не отличается популярностью среди украинских военных. Ладно бы в отношении генерала действовали только солдатские байки, которые в конкретном случае вовсе и не байки, так ещё и многочисленные паблики в социальных сетях обрушились на Сырского, вспоминая и его «москальское» происхождение, и факт получения военного образования ещё в СССР, и что ближайшие родственники главкома вообще живут в России, что может влиять на принятие им решений военного характера.

реклама

Кто у кого и где на самом деле живёт, нам, конечно, неведомо, и ещё больше неведома степень поддержания Сырским отношений со своими ближайшими родственниками, но действия, которые новый главком ещё в статусе командующего сухопутными силами ВСУ осуществлял с 2014 года и в особенности с 2022 года, настолько бессмысленны, лишены даже тактического, что уж говорить про оперативное и стратегическое значение, и настолько сильно играли на руку ВС РФ, что если удариться в конспирологию, то действительно можно заподозрить Сырского в работе на Кремль.

Теперь упаднические настроения на Украине относительно назначения Сырского главкомом ВСУ приходится разбавлять представителям украинских вооружённых сил. Так, по словам руководителя «Центра противодействия дезинформации» (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Коваленко, разговоры и поддержка нарративов о том что генерал Сырский — это «русский человек», есть «враждебная дезинформация», а те, кто её распространяют, по сути, подыгрывают российской «пропаганде».

По словам Коваленко, Сырский на протяжении длительного времени работал бок о бок с Залужным и разработал целый ряд «успешных операций». О каких-таких «успешных операциях» ВСУ за всё время с февраля 2022 года говорит начальник ЦПИ СНБО, известно, пожалуй, только ему. В реальности таких операций не было.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск согласился, что США и Европа потерпели поражение в конфликте на Украине, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
1
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
8
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
6
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
67
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
26
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
13
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
3
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+

Сейчас обсуждают

Джахангир Умурзаков
17:58
Потом 100 тысячный год ставить будут
Найден новый способ «заклинить» Windows 11
Drunk Axxturel
17:49
Хрень
Представлены настольные системы с суперчипами NVIDIA GH200
Бахтиёр Кудратуллаев
17:47
успешных и богатых?
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Китя.
17:42
Эта карта для таких как ты. Ну ты понял :-))
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Фауст Гете
17:40
Чёт достали со своим айти. Херня какая то происходит.
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
Амир Даснов
17:39
передай это Apple Pro XDR Display, который mini-led. до Micro-Led еще жить и жить, а OLED выгорит и придется чинить по гарантии через года 2-3. Mini LED дешевле и надежнее, да конечно будут ореолы при...
Redmi представила монитор Mini LED стоимостью всего $300
Бахтиёр Кудратуллаев
17:38
я думал ты осознал что амуде = кал. и норм видяху взял...
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Бахтиёр Кудратуллаев
17:24
чё у тя моя коробка делает?
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Dead Shadow
17:22
Авторы на клокерсе уже элементы от соединений не отличают? Прискорбно, куда наш мир катится...
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
Enforsen Bsv
17:21
Без смеха и тем более без снисходительной улыбки , уже невозможно смотреть на эти постоянно одни и теже заголовки о МОЩНЫХ приставках для игрушек )))
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем