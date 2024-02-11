Так на Украине давно уже информация — это дезинформация. И наоборот. Не удивлены совершенно.

Назначенный на этой неделе новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сменивший на данном посту Валерия Залужного в качестве кульминации длительного конфликта между военачальником и ОП Украины, как бы это помягче выразиться, не отличается популярностью среди украинских военных. Ладно бы в отношении генерала действовали только солдатские байки, которые в конкретном случае вовсе и не байки, так ещё и многочисленные паблики в социальных сетях обрушились на Сырского, вспоминая и его «москальское» происхождение, и факт получения военного образования ещё в СССР, и что ближайшие родственники главкома вообще живут в России, что может влиять на принятие им решений военного характера.

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Кто у кого и где на самом деле живёт, нам, конечно, неведомо, и ещё больше неведома степень поддержания Сырским отношений со своими ближайшими родственниками, но действия, которые новый главком ещё в статусе командующего сухопутными силами ВСУ осуществлял с 2014 года и в особенности с 2022 года, настолько бессмысленны, лишены даже тактического, что уж говорить про оперативное и стратегическое значение, и настолько сильно играли на руку ВС РФ, что если удариться в конспирологию, то действительно можно заподозрить Сырского в работе на Кремль.

Теперь упаднические настроения на Украине относительно назначения Сырского главкомом ВСУ приходится разбавлять представителям украинских вооружённых сил. Так, по словам руководителя «Центра противодействия дезинформации» (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Коваленко, разговоры и поддержка нарративов о том что генерал Сырский — это «русский человек», есть «враждебная дезинформация», а те, кто её распространяют, по сути, подыгрывают российской «пропаганде».

По словам Коваленко, Сырский на протяжении длительного времени работал бок о бок с Залужным и разработал целый ряд «успешных операций». О каких-таких «успешных операциях» ВСУ за всё время с февраля 2022 года говорит начальник ЦПИ СНБО, известно, пожалуй, только ему. В реальности таких операций не было.