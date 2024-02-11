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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск согласился, что США и Европа потерпели поражение в конфликте на Украине, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы
Ну, формально пока ещё не потерпели поражение, но тренд всем примерно понятен.

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Несмотря на то, что западная информационная машина в течение последних двух лет работала как не в себя, но количество заведомо ложных по своей сути материалов неизбежно начало бить по их качеству: популярность классических СМИ на Западе неуклонно и стремительно падает, а люди начинают искать ответы на свои вопросы в альтернативных медиа. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с самого начала российской специальной военной операции излагал на тот момент непопулярное мнение относительно причин сложившегося кризиса и того, чем он закончится, и на сегодняшний день это мнение, по сути, является консенсусом в значительной части американского консервативного общества.

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Разговоры о выделении Вашингтоном шестидесяти миллиардов долларов на поддержку Украины не утихают, и вот, аналитик Wall Street Silver заявил, что даже если Белому дому удастся убедить Конгресс в необходимости принятия такого решения, в конечном счёте это никак не изменит вектор движения конфликта, а лишь отложит неизбежное и приведёт к гибели ещё огромного количества людей. Как считает аналитик, пришло время Байдену, Макрону и Шольцу наконец-то осознать реальность, что США и Европа потерпели поражение в этом конфликте, а Россия сохранит за собой Крым и часть восточной Украины, и ничто этого не изменит.

Данную публикацию-то и прокомментировал Илон Маск, заявив, что согласен с изложенным тезисом: «Вопрос только в том, сколько ещё детей погибнет, прежде чем они это признают».

Проблема в том, что американский политический класс продолжает существовать в иллюзии того, что на дворе 1990-е, когда США на крайне короткое в исторической перспективе время были единственным центром силы на планете. Именно от этой иллюзии и исходит принятие всех заведомо ошибочных внешнеполитических решений США. Ну, ничего, пройдёт ещё совсем немного времени, и в Вашингтоне неизбежно осознают, что США сегодня просто один из полюсов в стремительно развивающемся многополярном мире.

Что до Украины, то, как мы уже неоднократно отмечали, положительного для Киева завершения текущего кризиса уже не будет: действующие киевские власти собственноручно упустили все возможности для компромисса, так что теперь вопрос состоит в том, с каким счётом этот конфликт завершится. При этом необходимо понимать, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области торгу уже не подлежат, поскольку включены в Конституцию России как части её территории. Торг будет, как мы понимаем, уже на совершенно других принципах, но сначала до стадии торга надо дойти; пока что же коллективный Запад болтается между гневом и отрицанием.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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