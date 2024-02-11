Согласно комментарию пресс-секретаря президента, инициатива исходила от самого журналиста.

На этой неделе ключевым политическим событием стало интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Целевой аудиторией этого интервью стало западное общество, которому на протяжении двух лет самозабвенно лгали (и продолжают это делать) относительно всего, что связано с конфликтом на Украине, и ценность интервью заключается в первую и в последнюю очередь в том, что через Такера Карлсона Путину удалось донести российскую точку зрения по украинскому кризису до западного обывателя.

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Безусловно, интервью было согласовано заранее — за несколько месяцев до его проведения — и тщательно подготовлено. Тем не менее, успех данного интервью очевиден: сотни миллионов просмотров среди тех, кто наконец-то начали чувствовать, что стандартные западные средства массовой информации, как бы это помягче выразиться, манипулируют ими, причём делают это уже максимально топорно.

Ещё когда информация о проведении данного интервью была предана огласке, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле согласились дать его Карлсону по причине того, что он максимально объективно, насколько это возможно для американского журналиста, освещает события, в том числе на Украине. И вот, сегодня Песков добавил, что Путин «достаточно быстро» согласился ответить на вопросы Карлсона.

По словам Пескова, инициатива о проведении интервью исходила от самого журналиста: именно он, продолжил пресс-секретарь, «сам вышел на нас». В администрации президента ознакомились с работами Карлсона и пришли к выводу, что имеет смысл рекомендовать такое интервью главе государства. Ранее Песков отметил, что представителям западных масс медиа в интервью с Путиным последние два года отказывают, поскольку в проведении таких интервью, в которых журналисты в принципе не способны на объективное освещение событий, нет никакого смысла. И в самом деле: за всё то время, которое Путин находится во власти, он дал западной прессе огромное количество интервью, в которых непреклонно выдавал одну «базу» за другой. И, как видим, ни к чему это не привело, потому что все эти интервью были изначально предвзяты.