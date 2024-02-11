Возмутились тем, что мнение Трампа разделяет если не большинство американцев, то как минимум значительная их часть.

Будучи человеком, который за словом в карман не полезет, кандидат в президенты США Дональд Трамп прекрасно знает, на каких струнах души нужно играть перед консервативной частью американского общества, для которых благополучие США превыше всего. Учитывая, что благополучие США слабо вяжется с необходимостью за свой счёт обеспечивать чужую безопасность, а именно так Трамп оценивает современную роль Североатлантического альянса (НАТО), то удивление от комментария бывшего и, вероятнее всего, будущего президента США относительно данного военно-политического блока удивило разве что действующую администрацию Белого дома, которая не отличается приземлённостью и демонстрирует настойчивое желание продолжать витать в облаках своих фантазий.

реклама

Так, по словам Трампа, на посту президента он отказался бы выполнять союзнические обязательства перед членами НАТО, которые не оплачивают минимальные взносы на оборону, рассчитывая на то, что в случае начала заварушки им удастся скрыться за крепкой американской спиной. Трамп даже позволил себе заявить, что «поощрит» гипотетическое нападение на таких злостных неплательщиков по взносам.

Понятно, что нынешняя хищная американская администрация, состоящая из свято верящих в трансатлантическую идею неоконсерваторов, очень быстро отреагировала на заявление кандидата в президенты США. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, разговоры о поощрении вторжений, а также об отказе Вашингтона от своих обязательств перед «союзниками» по НАТО — это опасная риторика, которая «приводит [администрацию] в ужас», ведь, как полагает Бейтс, от подобных действий пострадает не только экономика и безопасность самих США, но и глобальная стабильность в целом.

Что до Трампа, то, как мы уже отметили в предыдущей заметке, реализовать свои планы ему удастся только в случае полной реформы американских элит: политический класс неоконсерваторов, находящихся «у руля» уже на протяжении по меньшей мере семидесяти лет, и окончательно узурпировавший власть, начиная с 1990-х, должен уйти на свалку истории. Это в первую очередь в интересах самих США. Но, как мы понимаем, за четыре года, которые будут у Трампа, подобные преобразования не осуществляются. Так что относиться к комментариям кандидата в президенты следует как к самому обыкновенному популизму. Чем это всё, собственно, и является от «А» до «Я».