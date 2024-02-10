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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава партии «Слуга народа» заявил, что без западной поддержки Украина продержится только два месяца
Оптимизма господину Арахамии не занимать, однако.

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На тему тотальной зависимости Украины от западной поддержки во всех без исключения аспектах, и в особенности в военном плане, написано столько текстов, что, кажется, уже бессмысленно это отмечать: данный факт никто не отрицает даже в том же Киеве, не говоря уже о его спонсорах. Ещё в прошлом году европейские функционеры упражнялись в предсказаниях, сколько времени протянет Украина, если отрезать её от финансирования и поставок вооружений. Одни давали Киеву недели, другие сутки, и вот, нагнать жути, попутно надеясь всё-таки выбить из спонсоров дополнительные средства, сегодня попытался руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

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По словам господина Арахамии, ситуация, сложившаяся сейчас с внешним финансированием государства, «достаточно сложная», поэтому в дальнейших мобилизационных процессах Украина рассчитывает на внутренние ресурсы. Они, мягко говоря, не безграничны, поэтому Арахамия заявил, что если западная поддержка Украины будет полностью прекращена, то накопленных запасов государству хватит лишь на два месяца сопротивления.

Строго говоря, примерно все более-менее неангажированные аналитики прогнозируют именно такое развитие событий в случае прекращения выделения западной «помощи» Киеву. В одночасье, понятное дело, ничего на Украине не схлопнется, но процесс будет развиваться стремительно.

На данном этапе всё зависит от решения, которое будет принято в Палате представителей США относительно одобрения или неодобрения пакета «помощи» Киеву, потому что Евросоюз заменить Град на холме на данном поприще не способен в принципе: нет ни военно-промышленных мощностей, ни избытка денег, которые нужно расходовать в бешеных количествах на погашение внутренних проблем.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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