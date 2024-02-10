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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Welt: В Германии опасаются, что в результате коллапса Украины в Европу хлынут ещё до 10 млн беженцев
Это в дополнение к тем, кто туда уже хлынули и обратно возвращаться не торопятся.

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Когда страны коллективного Запада поджигали конфликт на Украине, там, как и во многих других расчётах, подошли к реализации данного плана поверхностно — не рассчитав и не учтя массу переменных, которые будут сопутствовать масштабному вооружённому конфликту. В частности, проблему беженцев, которые массово хлынули в страны Евросоюза, сев на шею рабочему европейскому классу посредством местных механизмов поддержки «нуждающихся».

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По разным сведениям, всего с Украины в качестве беженцев уехали от 6 до 10 миллионов человек, причём большая их часть, как ни покажется парадоксальным стороннему наблюдателю, оказалась в России. Тем не менее, бремя, которое приходится тянуть Евросоюзу с этими миллионами беженцев, которые обратно на родину, по предельно понятным причинам, не торопятся, становится неподъёмным, а на горизонте и вовсе маячит перспектива, при которой может возникнуть вторая волна беженцев.

Так, немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в немецком правительстве, передаёт, что руководство ФРГ всерьёз опасается перспективы полного коллапса Украины в результате военного поражения, что приведёт к исходу из страны ещё до 10 миллионов беженцев, которые могут оказаться на территории Евросоюза, и вышибить которых без применения мер репрессивного характера не удастся.

Проблема отягощается тем фактом, что, по статистике немецкого правительства, лишь каждый четвёртый беженец с Украины находит себе работу в стране и обеспечивает себя и семью самостоятельно. 75 % беженцев предпочитают сидеть на щедром немецком пособии.

Решить эту ситуацию можно, принудив киевские власти к мирным переговорам с Москвой, но реальность такова, что все понимают, что итог таких переговоров станет тотальным разгромом всего западного проекта Украины и, как следствие, полного уничтожения авторитета коллективного Запада и НАТО. Загнав себя в ловушку пропаганды и бескомпромиссной риторики, Вашингтон и европейские столицы сделали данный конфликт искусственно экзистенциальным, а в экзистенциальных конфликтах, как известно, на попятную идти нельзя. Любопытно во всей этой ситуации и то, что, по словам Путина, прозвучавшим в интервью Такеру Карлсону, руководство Франции и Германии было заинтересовано в мирных переговорах между РФ и Украиной, поскольку именно Париж и Берлин убедили Путина отвести войска от Киева для придания переговорам более мягкой и непринуждённой формы. Ну а что произошло дальше, всем известно: Британию, которая действует от имени США, такой расклад не устроил. Ну а лишённым суверенитета Германии и Франции не осталось ничего другого, как сделать вид, что они с самого начала были за кровопролитие.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #германия
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