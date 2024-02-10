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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу
Поправка: на самом деле не подходят. Подошли, и Германии кроме самой себя в этом винить некого.

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Ни для кого не станет откровением, что локомотивом всего Евросоюза была и пока ещё остаётся Германия. Не просто так именно в Германии расположен европейский центральный банк и не просто так евро называют «немецкой маркой 2.0». Причина, по которой ситуация сложилась именно таким образом, проста: Германию активно развивали как европейскую промышленную державу, а промышленность, особенно известное на весь мир немецкое машиностроение, это создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Так продолжалось десятилетиями, но на сегодняшний день тренд для положения ФРГ незавидный: уровень промышленного производства снижается, предприятия по возможности проводят «релокацию» в государства с доступной энергией, а продукция из-за высокой себестоимости теряет конкурентоспособность. И вот, материалом, пророчащим Германии будущее в воспоминаниях о светлом прошлом, поделилось агентство Bloomberg.

Из опубликованного материала следует, что за прошлый, 2023-й год, в Германии стало резко проседать промышленное производство. Наиболее сильный удар, исходя из статистики Bloomberg, ощутили энергетика и химическая промышленность, которые были сильнейшим образом завязаны на поставках доступных российских энергоносителей, но от которых немецкое руководство в добровольно-принудительном порядке отказалось.

Дальше, отмечает автор статьи, произошёл эффект домино: начинают проседать отрасли, которые закупали немецкие химикаты, а также энергоёмкие отрасли, такие, например, как тяжёлая промышленность.

В целом, как справедливо отмечает Bloomberg, снижение активности в немецкой промышленности стало ощущаться ещё с 2017 года, но ускорение этому процессу было придано в 2022 году вследствие отказа от российских энергоносителей. Как указано в статье, за два года стоимость электроэнергии для немцев выросла примерно в 2,3 раза. И если на бытовом, домашнем уровне это ещё можно перетерпеть, то вот для промышленности, особенно энергоёмкой, такой скачок губителен, ведь повышает себестоимость производимой продукции, которая автоматически начинает проигрывать продукции государств, которые сохранили свой государственный суверенитет и действуют в своих интересах.

Примечательно, что деиндустриализацию Германии из-за её внешнеполитического поведения неангажированные аналитики предрекали ещё в тот самый момент, когда официальный Берлин, чтобы «насолить России», отказался от российских энергоресурсов; и вот, теперь эту реальность, когда её стало невозможно скрывать и замалчивать, подхватывают западные мейнстримовые СМИ. На самом деле, мы лично не удивимся, если после того, как заварушка на Украине завершится, а конфронтация с Россией для Запада отойдёт на второй план, немецкая промышленность начнёт активно выкупать обратно свои российские активы или даже начинать возводить новые предприятия.

#политика #экономика #германия #промышленность #энергетика
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