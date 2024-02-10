Возможно, появится дополнительный стимул перестать быть иноагентом.

Система присвоения в России статуса иноагента, чего уж греха таить, неоднозначная. С одной стороны, лицо, обозначенное иностранным агентом, по сути, теряет значительную часть возможностей, в основном финансовых, а с другой стороны, данный статус добавляет этим лицам известности, что позволяет им зарабатывать, в частности, на своих собственных площадках, размещая на них рекламу.

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Сегодня председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату парламента регулярно поступают обращения, в которых содержится удивление касательно того, что лица, маркированные статусом иностранного агента, сохраняют возможность зарабатывать в России деньги от российских же граждан и компаний, размещая рекламу на своих сайтах, страницах в социальных сетях и иных площадках в Сети.

На фоне этих обращений, заявил Володин, в Госдуме начато обсуждение законопроекта, предусматривающего лишение иноагентов всех источников дохода в стране: упомянутый законопроект предполагает запрет физическим и юридическим лицам вне зависимости от формы собственности размещения рекламы на ресурсах иноагентов вкупе с введением мер ответственности за нарушение этого запрета. Учитывая, что Интернет давно стал основной площадкой деятельности иноагентов (от других они отрезаны самим законом об иноагентах), обсуждаемый в ГД законопроект может стать серьёзным механизмом: без денег, на искреннем энтузиазме, далеко не уедешь, потому что энтузиазм энтузиазмом, а кушать хочется всегда.

Следует отметить, что статус иноагента не является пожизненным: при подаче в Минюст данный статус можно оспорить. Согласно прошлогоднему комментарию ведомства, из общего количества иноагентов в России, коих было больше семисот, активных осталось порядка пятисот тридцати. Остальные либо самоликвидировались (если речь идёт об юридическом лице), либо смогли добиться снятия данного статуса. По логике вещей, усиление мер экономического воздействия на иноагентов позволит им быстрее прекратить осуществлять свою деятельность. Безусловно, появятся окольные пути, но чем больше манипуляций надо произвести, да ещё и при условии риска, тем, как известно, меньше желание этим заниматься.