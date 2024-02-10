Потому что это совершенно бессмысленно, не меняет исход конфликта, а только увеличивает количество жертв.

Нынешнее венгерское руководство (с недавних пор к нему также подключилось и новое руководство Словакии) разительно отличается от других европейских правительств тем, что в первую очередь думает об интересах Венгрии, а также прекрасно осведомлено обо всём, что происходит на Украине, что привело к данному кризису и какой у этого военного конфликта будет финал. За это официальный Будапешт в Евросоюзе и в целом в трансатлантическом проекте не любят: там вообще не терпят независимых и готовых говорить «нет». Так, Венгрия до последнего сопротивлялась (торговалась) по вопросу выделения Евросоюзом Украине суммы в 50 миллиардов евро в течение последующих четырёх лет, а также упорно противостоит попыткам вовлечь Венгрию в поставки вооружений Киеву.

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И вот, сегодня приверженность данной позиции в очередной раз подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт всегда был и остаётся сторонником дипломатического решения сложившегося конфликта на Украине, а поставки вооружений лишь затягивают данный кризис и увеличивают количество жертв.

О том, что единственный способ завершить украинский кризис — это немедленное прекращение поставок вооружений с Запада, заявил и президент России в опубликованном вчера интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Ведь необходимо понимать, что нынешнее киевское руководство, явно страдающее звёздной болезнью и инфантилизмом, всерьёз верит в то, что «весь цивилизованный мир» с ними. Вера в это укрепляется перманентными поставками вооружений и бесконечным финансированием украинской государственной машины. Стоит только всё это прекратить, как воля к сопротивлению очень быстро иссякнет.

Так что на сегодняшний день, учитывая, как далеко коллективным Западом была заведена сложившаяся ситуация, это единственный путь к дипломатическому разрешению украинской проблемы. Но, как мы видим, осознание этой действительности к представителям западной правящей элиты если и приходит, то преступно медленно, а это значит, что Россия продолжит решать вопрос военным способом. Здесь необходимо отдавать себе отчёт в том, что позитивного для Киева исхода текущего кризиса уже в любом случае не будет: правительство Зеленского безнадёжно упустило все возможности для компромиссов, хотя таких возможностей Москва предоставила просто беспрецедентное количество.