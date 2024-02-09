Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нашумевшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало уже больше 140 миллионов просмотров в X (Twitter)
И это не считая YouTube, собственного сайта Карлсона, многочисленных перепостов и перепубликаций.

реклама

Как мы уже неоднократно отмечали, ключевым информационным событием текущего года (да, год, по сути, только начался, и впереди может быть ещё масса куда более весомых событий) является интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В данном интервью Путин озвучил российское видение ситуации как в глобальном плане, так и в отношении конфликта на Украине, и ценность материала заключается в том, что его целевой аудиторией являются граждане коллективного Запада, которым на протяжении многих лет вдували в уши дезинформацию относительно российских мотивов и политического видения в Кремле.

реклама

Понятно, что интервью было согласовано сильно заранее, не является спонтанным, но свою ключевую задачу оно выполняет: адресует западную аудиторию. И, согласно статистике, делает это очень успешно. По прошествии суток, а в США сейчас, напомним, ещё день (ближе к вечеру) пятницы количество просмотров интервью Путина Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter) перевалило за 140 миллионов.

При всём этом не стоит забывать и о видео на официальном канале Такера Карлсона на YouTube, где количество просмотров интервью на момент публикации данной редакционной новостной заметки достигло 7,5 миллионов, на собственном сайте журналиста, где счётчика просмотров нет, а также про многочисленные репосты и перепубликации на других сайтах, в социальных сетях, стандартных телевизионных СМИ и прочем.

Для российского зрителя, повторим, в этом интервью не содержится ничего нового: Путин в нём озвучивает цепочку развития событий относительно Украины в том виде, как эти события воспринимают в России. Можно с этим видением соглашаться, можно нет, но в конечном счёте это «база», да и важно во всей сложившейся ситуации не то, насколько восприятие ситуации российским руководством в мире соотносится с действительностью, а то, что исходя из своего видения руководство страны выстраивает свою внешнюю политику. И с этим обстоятельством нужно считаться, и только это в конечном счёте имеет значение.

#россия #украина #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Министр обороны Дании прогнозирует «проверку Россией солидарности НАТО» в течение 3—5 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
24
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
15
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
191
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Китай строит БПЛА для спецопераций: он сможет плавать, летать и поражать живую силу противника
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+

Сейчас обсуждают

esteros
23:16
Опять вы со своей пропагандой «рожать надо». Это было актуально в позапрошлом веке. Дое@блись до того, что планета находится на издыхании, ресурсы истощены, океан продолжают засирать, перенаселение, в...
Apple Vision Pro был взломан уже в первый день продаж простым американским студентом
KiskiFox
23:15
Ну так ебана, если страна собирается подписывать мирный договор, она обычно не ведет себя как ребёнок: то буду подписывать, то не буду. Особенно, если известно, что без этого договора 404 падет. Поско...
Путин рассказал, почему Россия отвела войска от Киева весной 2022 года
Капитан Капитонов
23:11
А снег ему вообще нипочём
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
Alexey B
22:56
Так случилось, что 97-го года работаю в крупных российских компаниях. Естественно железо там брендовое... Это я к тому, что у автора 6300Pro от НР за девять лет не набрал пыли... Так может быть лишь в...
Компьютеры DEPO - сделано в России
Данил Дементьев
22:55
Уже жду видеокарты с 2 линиями 6.0 версии. Все как дядюшка Куканг завещал)
Nubis Communications и Alphawave Semi продемонстрировали технологию Optical PCI Express 6.0
Сергей Спица
22:47
Этот девайс от рака лечит? Или бесплодия? За такие деньги он точно должен жизнь продлевать.
Apple Vision Pro был взломан уже в первый день продаж простым американским студентом
Вася Ягодкин
22:46
Гражданские конфликты в Эфиопии разрушают страну изнутри, а может в этом виноваты англосаксы, во глав с США т НАТы?
Гражданские конфликты в Эфиопии разрушают страну изнутри
for2ne
22:42
Да просто консоль прикроют. Каждую они всё равно продают в убыток, причем не только консоль а еще нужно тратиться на маркетинг для неё, никому не нужные примочки и диски, которые магазы уже не хотят д...
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
Зю
22:41
Типа мы слепые и не видим рамку?
Lenovo скоро представит ноутбук с «прозрачным» дисплеем
DonCarleone
22:28
За чей счёт банкет будет? ЕС поднимет налоги для своих граждан?)))))
Bloomberg: Украине компенсирует дефицит увеличением налогов в случае прекращения помощи от США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем