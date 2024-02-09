И это не считая YouTube, собственного сайта Карлсона, многочисленных перепостов и перепубликаций.

Как мы уже неоднократно отмечали, ключевым информационным событием текущего года (да, год, по сути, только начался, и впереди может быть ещё масса куда более весомых событий) является интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В данном интервью Путин озвучил российское видение ситуации как в глобальном плане, так и в отношении конфликта на Украине, и ценность материала заключается в том, что его целевой аудиторией являются граждане коллективного Запада, которым на протяжении многих лет вдували в уши дезинформацию относительно российских мотивов и политического видения в Кремле.

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Понятно, что интервью было согласовано сильно заранее, не является спонтанным, но свою ключевую задачу оно выполняет: адресует западную аудиторию. И, согласно статистике, делает это очень успешно. По прошествии суток, а в США сейчас, напомним, ещё день (ближе к вечеру) пятницы количество просмотров интервью Путина Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter) перевалило за 140 миллионов.

При всём этом не стоит забывать и о видео на официальном канале Такера Карлсона на YouTube, где количество просмотров интервью на момент публикации данной редакционной новостной заметки достигло 7,5 миллионов, на собственном сайте журналиста, где счётчика просмотров нет, а также про многочисленные репосты и перепубликации на других сайтах, в социальных сетях, стандартных телевизионных СМИ и прочем.

Для российского зрителя, повторим, в этом интервью не содержится ничего нового: Путин в нём озвучивает цепочку развития событий относительно Украины в том виде, как эти события воспринимают в России. Можно с этим видением соглашаться, можно нет, но в конечном счёте это «база», да и важно во всей сложившейся ситуации не то, насколько восприятие ситуации российским руководством в мире соотносится с действительностью, а то, что исходя из своего видения руководство страны выстраивает свою внешнюю политику. И с этим обстоятельством нужно считаться, и только это в конечном счёте имеет значение.