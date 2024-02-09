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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Дании прогнозирует «проверку Россией солидарности НАТО» в течение 3—5 лет
Министр обороны Дании, Вам бы интервью Путина посмотреть. А звать не надо — могут и прийти на приглашение-то.

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Поскольку представители западного политического класса интервью Путина Такеру Карлсону не смотрели, считая его «оправданием российской агрессии» и наделяя его другими не соотносящимися с действительностью ярлыками, то там не понимают, что никаких намерений у России нападать на страны НАТО нет. Но поддерживать градиус страха и паники, выбивая из налогоплательщиков деньги на финансирование Украины надо, поэтому соответствующая риторика продолжается.

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Так, сегодня министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что стране в частности и НАТО в целом необходимо повысить расходы на оборону, потому что над Альянсом, дескать, нависла российская угроза, и в течение трёх—пяти лет Москва, по мнению Поульсена, обязательно «проверит НАТО на солидарность». Под «солидарностью» глава Минобороны Дании, естественно, подразумевает следование широко известной пятой статье Устава Североатлантического альянса, гласящей, что члены НАТО после агрессии в отношении одного или нескольких членов альянса решают, каким образом оказывать поддержку «жертве» агрессии.

Как нетрудно понять, из данной формулировки, вопреки расхожему мнению, совершенно не следует, что весь блок НАТО автоматически впрягается в защиту атакованного своими вооружёнными силами. Вот Поульсен и боится, что в случае «проверки» Москвой этой «солидарности» результат будет неутешительным.

При всём этом Дания провоцирует Россию, оказывая поддержку Украине в рамках её сопротивления российской специальной военной операции. Понимают ли это в Копенгагене? Вот это сейчас самый главный и очень непраздный вопрос.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #дания
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Нашумевшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало уже больше 140 миллионов просмотров в X (Twitter)
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