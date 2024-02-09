Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц призвал Конгресс США одобрить военную «помощь» Украине
Ты кто такой вообще, чтобы хоть кого-то хоть к чему-то призывать?

реклама

Нынешнее руководство Германии находится в незавидном положении. Технически у ФРГ с таким руководством полностью отсутствует государственный суверенитет, и это видно по действиям Берлина, полностью соотносящимся с волей по другую сторону Атлантического океана. С другой же стороны, руководство Германии пытается изобразить, что может себе позволить говорить как субъект международных отношений. Так, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц, находясь с визитом в Вашингтоне, призвал конгрессменов одобрить законопроект о пакете «помощи», включающем в себя финансовую и военную поддержку Украины на сумму более чем 60 миллиардов долларов.

реклама

На каком основании де-юре глава другого государства занимается призывами к конгрессменам, по сути, вмешиваясь в политику США, вопрос хороший. Но ответ на него простой: сейчас Евросоюз в целом и Германия как его ключевой член в частности, находятся в панике, прекрасно понимая, к чему идёт конфликт на Украине и к каким глобальным политическим изменениям он уже привёл и ещё приведёт.

Самостоятельно ЕС вытащить Украину на своём и без того исхудалом горбу не в состоянии, и это подтверждают как общеевропейские функционеры, так и руководители отдельных европейских государств — к слову, тот же Шольц на днях заявил, что Германия не может обеспечить все потребности Украины без поддержки США.

Сегодня ранним утром законопроект о помощи Украине прошёл голосование в Сенате США и готовится к голосованию в Палате представителей. Если и Палата представителей согласится, то Киев получит $61 миллиард долларов. Ну, вернее, не совсем Киев: на самом деле деньги пойдут американскому же военно-промышленному комплексу, который будет в долгосрочной перспективе выпускать вооружения в том числе для Украины. Вопрос лишь в том, есть ли у Украины эта долгосрочная перспектива.

#украина #сша #политика #боевые действия #германия
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск согласился, что использовать доллар в качестве оружия было ошибкой со стороны США
Samsung действительно не торопится начинать выпуск 4-нм чипов в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
24
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
15
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
14
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
190
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
21
Китай строит БПЛА для спецопераций: он сможет плавать, летать и поражать живую силу противника
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
20:39
На пикеты заявку не надо подавать, это только на митинги
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Dead Shadow
20:36
Их бы ещё продавать проверенным, потенциально выгодным партнёрам
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
Дмитрий Дерябин
20:30
Стояло 16 гб, играл в старфилд на средних без фср, вроде нормально, но иногда вылетало, думал игра такая. На плате ещё 2 слота свободно, докупил 2 планки по 8 гб, стало 32, мало того что вылеты пропал...
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Дмитрий Вуди
20:27
Верно, меньше.
iFixit: у Apple Vision Pro не 4К-дисплеи, а ёмкость аккумулятора на 20% больше заявленного
Дмитрий Вуди
20:27
Там огромный запас. Если обычное 16х9 4К, это 8 миллионов пикселей, то тут их почти 12 миллионов. А 4К это в первую очередь не про соотношение сторон, а про плотность. Я не думаю, что очки создавалис...
iFixit: у Apple Vision Pro не 4К-дисплеи, а ёмкость аккумулятора на 20% больше заявленного
Вася Ягодкин
20:26
А эти двое по твоей ссылке подавали заявки или как быдло выперлись?
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Наталья Семёнова
20:25
Да да, в а54 exynos 1380, в а55 будет 1280🤡
Новейшие Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 позируют на качественных рендерах от надежного источника
Денис Байкович
20:21
правильнее всё-таки говорить не "распорки", а подкосы. Без обид! Да, проблема аэропортов, если идея сработает ключевая, совершенно согласен!
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
jsth
20:20
Красиво обставили амеров.
У украинских военных есть претензии к Сырскому, который в битве за Бахмут растратил важные резервы
Дмитрий Дерябин
20:12
На скрине 870м, а снизу подписали 780м🤣🤣🤣
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем