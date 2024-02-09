Ты кто такой вообще, чтобы хоть кого-то хоть к чему-то призывать?

Нынешнее руководство Германии находится в незавидном положении. Технически у ФРГ с таким руководством полностью отсутствует государственный суверенитет, и это видно по действиям Берлина, полностью соотносящимся с волей по другую сторону Атлантического океана. С другой же стороны, руководство Германии пытается изобразить, что может себе позволить говорить как субъект международных отношений. Так, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц, находясь с визитом в Вашингтоне, призвал конгрессменов одобрить законопроект о пакете «помощи», включающем в себя финансовую и военную поддержку Украины на сумму более чем 60 миллиардов долларов.

реклама

На каком основании де-юре глава другого государства занимается призывами к конгрессменам, по сути, вмешиваясь в политику США, вопрос хороший. Но ответ на него простой: сейчас Евросоюз в целом и Германия как его ключевой член в частности, находятся в панике, прекрасно понимая, к чему идёт конфликт на Украине и к каким глобальным политическим изменениям он уже привёл и ещё приведёт.

Самостоятельно ЕС вытащить Украину на своём и без того исхудалом горбу не в состоянии, и это подтверждают как общеевропейские функционеры, так и руководители отдельных европейских государств — к слову, тот же Шольц на днях заявил, что Германия не может обеспечить все потребности Украины без поддержки США.

Сегодня ранним утром законопроект о помощи Украине прошёл голосование в Сенате США и готовится к голосованию в Палате представителей. Если и Палата представителей согласится, то Киев получит $61 миллиард долларов. Ну, вернее, не совсем Киев: на самом деле деньги пойдут американскому же военно-промышленному комплексу, который будет в долгосрочной перспективе выпускать вооружения в том числе для Украины. Вопрос лишь в том, есть ли у Украины эта долгосрочная перспектива.