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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Общественная палата РФ разработает чёрный список российских блогеров на YouTube
Это должно стать частью программы по стимулированию перехода блогеров в отечественные социальные сети.

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Член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил о начале работы над чёрным списком российских YouTube-блогеров. Данное решение было принято в ходе круглого стола, посвящённого деятельности создателей контента на иностранных площадках.

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Сообщается, что в первой части будущего списка будут представлены блогеры, которые работают на детскую аудиторию. Конкретно в этом случае законодатели намерены определить, какие каналы ведут несовершеннолетние авторы, а какие — родители или опекуны юных создателей контента.

Доподлинно известно, что чёрный список YouTube-блогеров должен стать «частью программы по стимулированию перехода блогеров в отечественные социальные сети», которая запускается Общественной палатой РФ. Александр Малькевич считают, что авторы, которые отказываются это делать, «скрывают доходы или ведут враждебную деятельность».

Напомним, в 2023 году депутаты Госдумы РФ заявляли, что не собираются блокировать YouTube до тех пор, пока в России не появится собственный аналог.

В отношении же нынешней инициативы член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил следующее: «Мы опубликуем [список], потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры. В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению контентмейкерам, игнорирующим наши платформы».

#youtube #госдума #блогеры
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