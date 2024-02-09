И то ли ещё будет. А ведь есть ещё и собственный сайт Карлсона.

Как мы уже отмечали, интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является крупнейшим информационным поводом на тему политики в текущем году. Обсуждать это интервью будут ещё не один день, а цитировать ответы главы российского государства будут, возможно, и вовсе на протяжении многих лет. Поскольку основной аудиторией, на которую транслируется это интервью, является западная публика, то ничего фундаментально нового для российского зрителя Путин в его рамках не сказал: все причины и цели специальной военной операции на Украине были озвучены ещё два года назад в момент её начала.

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Тем не менее, граждане западных стран, в основном США, до боли уставшие от правительственной пропаганды и однобокого освещения событий на Украине, надеялись, что это интервью состоится и ждали момента его публикации. И вот, на момент публикации данной редакционной новостной заметки, а мы публикуем её спустя два с небольшим часа после выхода интервью Путина Такеру Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter), количество просмотров, которое интервью набрало конкретно на данной платформе, превысило 25 миллионов. Если точнее, то уже больше 27 миллионов.

При этом необходимо помнить, что интервью также вышло на официальном сайте Такера Карлсона, а уж количество «репостов» и вовсе зашкаливает. Наконец, не забываем, что впереди целая пятница, затем выходные, а также повсеместное обсуждение данного интервью всеми создателями контента, блогерами и независимыми журналистами на всех актуальных площадках и социальных сетях. Скорее всего, охват озвученного Путиным российского видения текущей ситуации как на Украине, так и в мире в целом, будет запредельным.

Русскоязычная версия данного интервью должна появиться на официальном сайте Кремля сегодня утром.