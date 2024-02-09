Клинтон счёт эту идею интересной, но команда тогдашнего президента его мнение не разделила.

Сегодня даже в России, что уж говорить про мир в целом, не все помнят о том, что на заре своего президентства Владимир Путин пытался встроить РФ в единый трансатлантический механизм, в том числе посредством приёма страны в состав Североатлантического альянса — НАТО. Путин не особо любит об этом вспоминать, но в рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о том, как была предпринята соответствующая попытка.

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Вступив в должность, Путин во время визита на тот момент уже готовившегося уходить с поста президента США Билла Клинтона в Москву задал тогдашнему главе Белого дома вопрос о возможности вступления России в НАТО. По словам Путина, Клинтон воспринял это предложение с энтузиазмом, завив, что это интересная идея, но спустя несколько часов, когда главы государств снова вступили в диалог, Клинтон заявил, что, пообщавшись на эту тему со «своей командой», не нашёл в ней поддержки данного решения.

Как отметил Путин в интервью Карлсону, если бы такое решение было принято, то процессы сближения России и США приняли бы иной характер и происходили бы быстрее, но всего этого не случилось. Как считает Путин, это произошло по одной простой причине: в НАТО не нужно государство уровня России — со своей собственной крупной армией, историческими амбициями и готовностью говорить «нет».

Россия, продолжил Путин, пыталась выстраивать отношения с США и Западом в новых реалиях, но курс на дестабилизацию как в самой России, так и вдоль её границ, сохранялся и сохраняется по сей день.