Может, потому что всем надоело бесконечное враньё американских мейнстрим-медиа?

Через несколько часов американский журналист Такер Карлсон опубликует своё интервью с президентом России Владимиром Путиным. Понятно, что для российского зрителя в этом интервью ничего нового, скорее всего, не прозвучит, но данное интервью, впрочем, снималось не для российской, а для западной аудитории. Учитывая, что Карлсон опубликует интервью без редактуры — в том виде, в котором оно и снималось, то логично ожидать огромное количество «базы», в которую среднестатистический западный обыватель до сих пор не был посвящён.

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И вот, сейчас представители западной политической «элиты» пребывают в состоянии паники: ручные средства массовой информации активно демонизируют Карлсона за одно только его желание услышать вторую, куда более важную и решающую сторону текущего конфликта на Украине. Действуя, как политики позднего СССР, эти функционеры не понимают, что своим истерическим поведением только повышают интерес обывателей к грядущему интервью и параллельно увеличивают профессиональный вес Такера Карлсона как журналиста. Некоторые из этих политических деятелей, к слову, живут в настолько далёком от объективной действительности мире, что искренне не понимают, почему к личности Путина на Западе такой большой интерес.

Так, бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в беседе с журналисткой MSNBC заявила, что не понимает, почему такое большое количество американцев хотят услышать «ложь Путина». Что до Такера Карлсона, то Клинтон назвала его «полезным идиотом», «щенком» и «попугаем, повторяющим лживые нарративы Путина об Украине».

Собственно, мы давно в курсе, что со свободой слова на Западе, вопреки пропагандируемым им сказкам, всё очень плохо, но чтобы до такой степени — это перебор даже для нынешних неоконсервативных американских «элит». При том, что Карлсон в своём анонсе интервью с Путиным прямым текстом заявил, что не призывает никого соглашаться с президентом России, а просто призвал услышать вторую сторону этого конфликта и сделать выводы самостоятельно. Это именно то, чем и должен заниматься журналист: освещать события с разных сторон, разрешая читателю/зрителю самостоятельно сделать выводы.

Не так давно в США средства массовой информации работали именно так, но за последние 33 года многое изменилось. К сожалению, только в худшую сторону. А всё потому, что практически все (если не вообще все) конфликты, спровоцированные Соединёнными Штатами, были организованы на основе лжи. И кризис на Украине — не исключение. И сейчас американский политический класс боится, что их ложь в отношении конфликта на Украине будет разоблачена.