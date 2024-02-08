И США ничего не делают, чтобы это исправить. По мнению Байдена, Украина — это 51-й штат.

По мнению многочисленных представителей американского неоконсервативного истеблишмента, куда входят и действующий президент Джо Байден вместе со всем его окружением, советниками и заместителями, Украина уже давно включена в состав США как 51-й штат. Только этим можно объяснить оказание «Штату Одинокого Трезубца» беспрецедентной «помощи» финансового и военного характера, не имея при этом перед Украиной никаких обязательств, и делая это всё даже в ущерб сиюминутным интересам непосредственно американского народа.

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Вот и сегодня действующий президент США, для которого Украина стала проектом всей его жизни, и видящий при этом, что проект терпит тотальный и всеобъемлющий крах, заявил, что «Путин наступает на пятки», в то время как «США отступают», из-за чего на Украине сейчас настала критическая точка текущего конфликта.

Дальше последовало заявление, на основе которого, как это ни прискорбно, последние 33 года принимаются все решения в Граде на холме. По словам Байдена, Америка — это «основная, исключительная» нация, и трудно себе представить, что произойдёт, если Вашингтон отстранится от текущих событий на Украине. Текущий хозяин Белого дома выразил опасение касательно того, что произойдёт на Ближнем Востоке, Тайване, в Азии и на Украине, если США откажутся от своей действующей роли.

Хотя в заявлении Байдена содержится риторический вопрос, но его трактовка будет отличаться в зависимости от того, в какой части света вы находитесь. Бытует мнение, что если США всё-таки действительно отстранятся от влезания в чужие дела по всему миру, то во всём мире просто-напросто наконец-то закончатся бесконечные кризисы.