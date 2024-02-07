Так, может, не надо приезжать, куда не надо? М-м-м?

Российские вооружённые силы, по всей видимости, перестали церемониться с европейскими функционерами, бесконечно катающимися в Киев и обратно, и стали осуществлять массированные ракетные удары в том числе по столице Украины даже в то время, когда там находятся высокопоставленные руководители Евросоюза. Так, с визитом в Киеве находится глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, который сегодня в соцсетях пожаловался на то, что утро встречал в бомбоубежище во время российского ракетного удара.

реклама

Видимо, таким образом Боррель решил продемонстрировать эмоционально некрепким гражданам Украины свою «поддержку». В целом, конечно же, с регулярными визитами западных функционеров в постоянно подвергающуюся массированным ракетным обстрелам столицу государства, находящегося в состоянии самого интенсивного и масштабного вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны, пора завязывать. Никому это натужное изображение поддержки не нужно.

В рамках своего визита Боррель назвал «помощь» Украине основным приоритетом Евросоюза (заметьте, приоритет — это не благосостояние граждан ЕС, а именно Украина), и добавил, что чтобы завоевать мир, эта «война» должна быть выиграна (Украиной). Весьма странное заявление, учитывая, что Боррель возглавляет орган под названием «Евродипломатия». Как мы уже неоднократно говорили, сейчас на Западе столь слабый политический класс, что российским средствам массовой информации не нужно ничего придумывать — достаточно просто перепечатывать и пересказывать слова западных функционеров, в которых они сами себя дискредитируют.

Путь к мирному окончанию данного конфликта только один: полное принятие всех российских требований. Это пора уже наконец понять, как и то, что по-другому не будет, поскольку ситуация зашла уже слишком далеко.