Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель посетовал на то, что утро в Киеве ему пришлось встречать в бомбоубежище
Так, может, не надо приезжать, куда не надо? М-м-м?

реклама

Российские вооружённые силы, по всей видимости, перестали церемониться с европейскими функционерами, бесконечно катающимися в Киев и обратно, и стали осуществлять массированные ракетные удары в том числе по столице Украины даже в то время, когда там находятся высокопоставленные руководители Евросоюза. Так, с визитом в Киеве находится глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, который сегодня в соцсетях пожаловался на то, что утро встречал в бомбоубежище во время российского ракетного удара.

реклама

Видимо, таким образом Боррель решил продемонстрировать эмоционально некрепким гражданам Украины свою «поддержку». В целом, конечно же, с регулярными визитами западных функционеров в постоянно подвергающуюся массированным ракетным обстрелам столицу государства, находящегося в состоянии самого интенсивного и масштабного вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны, пора завязывать. Никому это натужное изображение поддержки не нужно.

В рамках своего визита Боррель назвал «помощь» Украине основным приоритетом Евросоюза (заметьте, приоритет — это не благосостояние граждан ЕС, а именно Украина), и добавил, что чтобы завоевать мир, эта «война» должна быть выиграна (Украиной). Весьма странное заявление, учитывая, что Боррель возглавляет орган под названием «Евродипломатия». Как мы уже неоднократно говорили, сейчас на Западе столь слабый политический класс, что российским средствам массовой информации не нужно ничего придумывать — достаточно просто перепечатывать и пересказывать слова западных функционеров, в которых они сами себя дискредитируют.

Путь к мирному окончанию данного конфликта только один: полное принятие всех российских требований. Это пора уже наконец понять, как и то, что по-другому не будет, поскольку ситуация зашла уже слишком далеко.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
Президент Польши заявил, что верит словам Трампа о готовности завершить конфликт на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
91
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
315
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
38
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
20
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
21
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
15
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
21:26
Ты дебил? Полный идиот! А нападение на Россию - это благое дело! Сука ты хохлятская.
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
32Влад32
21:23
Таким образом ЕС расписывается в своем бессилии перед правдой.
Западная пресса опасается, что ЕС введёт против Такера Карлсона «санкции» за его интервью с Путиным
Denis Denis
21:22
Дал "прикурить" краснопузым.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Vad Sol
21:19
Да вот ещё открываешь сайт, а там реклама на рекламе и до основного текста не добраться, а начинаешь тапать выскакивает окно перекрывающее весь текст "отключите ad blokt" какой тут блок, если этот бло...
TSMC расширяет своё присутствие в Японии с новым проектом JASM
erno
21:17
А зачем тогда везде и всюду говорить, что Россия это мощь и все прочее . Если на деле с реальным противником может нанести только подлый , бесчеловечный , уничтожающий все живое удар . И себя ...
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Вадим Кудрявцев
21:16
это твинк зистакса,многие в этом уверены
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
21:14
Картоху на Марсе
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
Джон Коннор
21:13
Дайте две
Radeon RX 7700 XT уже можно купить за 353 доллара
Денис Е
21:12
Новые алгоритмы работы, сглаживания, поддерживаемые камеры, всё это влияет на производительность и отзыв нажатий. Но если есть телефон с 5g и норм камерой и пока ещё актуальным андроидом то не стоит ...
TECNO POVA 6 Pro 5G готовится к релизу
Мегавольт
21:11
Все равно спасибо.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем