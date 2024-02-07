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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Польши заявил, что верит словам Трампа о готовности завершить конфликт на Украине
Но.. ведь... его придётся закачивать только на российских условиях. Для других время давно упущено. Об этом президент Польши в курсе?

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Бывший и, вероятно, будущий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен «за 24 часа» завершить конфликт на Украине, просто позвонив «двум Владимирам» и устроив переговоры. Понятно, что Трамп сильно преувеличивает свои возможности и, по сути, просто играет на ту часть публики (занимается популизмом), которая находится в оппозиции к действующей администрации Байдена: за сутки этот конфликт закончится только в том случае, если будут приняты все до последнего условия России, ведь время для компромиссов давно упущено, и упущено именно Украиной и Западом.

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Тем не менее, звучит Трамп убедительно; настолько, что даже в Польше его словам придают большое значение. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Трамп просто так словами не бросается, всегда выполняя взятые на себя обязательства и обещания. Поэтому, считает Дуда, Трампу можно доверять и в вопросе урегулирования украинского кризиса, давно перешедшего в нечто большее, чем просто локальный вооружённый конфликт.

В Киеве, впрочем, несмотря на то, что ситуация с украинской точки зрения с каждым днём становится всё более мрачной, приходить в себя и воспринимать реальность такой, какая она есть, не собираются. Более того, украинское политическое руководство позволяет себе открыто хамить в адрес Трампа, предлагая ему сначала посетить Киев, прежде чем предлагать переговоры.

Так уж сложилось, что в Киеве почему-то всё никак не хотят понять, что переговоры нужны именно Украине, а не Трампу или кому бы то ни было ещё.

#украина #сша #политика #боевые действия #польша
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