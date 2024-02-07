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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что ВС РФ сегодня впервые применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» морского базирования
Любопытно, если правда.

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Сегодня ранним утром ВС РФ осуществили по объектам военно-промышленного комплекса Украины комбинированный групповой удар. Поскольку этот удар был отдельным абзацем озвучен в сводке Минобороны, хотя технически групповые удары по военным объектам на территории Украины наносятся каждую неделю по несколько десятков раз, означает, что сегодняшняя операция была значительно масштабнее стандартных.

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В рамках утреннего удара применялись беспилотники, а также ракетные средства поражения воздушного и морского базирования, и вот, похоже, в числе этих средств морского базирования были суперсовременные российские гиперзвуковые противокорабельные (но любая противокорабельная ракета может также использоваться против наземных целей) комплексы «Циркон». По крайней мере, об этом сообщают украинские средства массовой информации, из которых её подтянули уже российские тематические группы в социальных сетях.

Официального подтверждения этой информации нет, но поступала информация о том, что в ходе ракетного удара был поражён находящийся в Николаеве завод по производству безэкипажных катеров. Возможно, именно это предприятие и было накрыто «Цирконом». Сколько всего данных гиперзвуковых ракет было применено для удара по заводу, неизвестно.

Важно понимать, что данная информация относится к категории слухов. На Украине нередко публикую заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ, пытаясь выбить из Запада дополнительное финансирование и военную технику.

#россия #украина #боевые действия #гиперзвуковое оружие #«циркон»
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