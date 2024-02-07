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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса опасается, что ЕС введёт против Такера Карлсона «санкции» за его интервью с Путиным
Живя в мире по Оруэллу, ожидать можно всякое.

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Часть российского общества, которая любит бросаться цитатами из романа «1984», по незнанию и ложному представлению о Западе полагают, что Джордж Оруэлл описывал в нём тогдашнее советское общество. В реальности, конечно, писатель брал за основу своё, родное, западное общество и политическую модель, и если до недавних пор на Западе пытались это маскировать, то после 24 февраля 2022 года маски были окончательно сброшены, и естество вырвалось наружу: все «альтернативные» голоса на Западе активно затыкаются, допускается только одна, разрешённая «партией» точка зрения, а общество активно накачивают идеями того, что тоталитарный контроль и жёсткая рука — это нормально.

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И вот, прорвать информационную блокаду взялся американский журналист Такер Карлсон, который приехал в Москву и взял интервью у Владимира Путина, что сегодня официально подтвердили в Кремле. Учитывая максимально «базированную» позицию Карлсона относительно происходящих в мире и на Украине в частности событий, можно ожидать в этом интервью предоставление Путину возможности озвучить на громадную западную аудиторию Карлсона российскую точку зрения.

На фоне данного интервью неоконсервативный американский политический класс стал биться в истерике, называя Карлсона изменником только за то, что он делает свою работу, и призывая запретить ему въезд обратно в Соединённые Штаты и прочее-прочее. Данные заявления, учитывая, что между США и Россией формально не ведётся никакой вооружённый конфликт (США с юридической точки зрения оказывают «помощь» Украине, но это, как вы понимаете, «другое» только де-юре), только подогревают интерес публики к грядущему интервью Карлсона с Путиным, параллельно добавляя журналисту огромный профессиональный вес.

Дошло даже до того, что издание Newsweek, ссылаясь на источники в Европарламенте, допустило введение Европейским союзом «санкций» против Карлсона за его интервью с главой российского государства. Понятно, что до этого вряд ли дойдёт, потому что подобный шаг станет совершенно беспрецедентным. С другой стороны, за последние два года Евросоюз опустился до нарушения огромного количества правил и норм, так что ожидать от этих находящихся в состоянии перманентной паники и истерики функционеров можно чего угодно.

#россия #сша #политика #евросоюз
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