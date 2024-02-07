Чем дольше продолжается сопротивление, тем меньше предприятий останется. Просто, как 2x2. Но выводы из ситуации в Киеве не делаются.

В рамках текущего вооружённого конфликта на Украине уже сформировалась своеобразная примета: если сразу по нескольким областям в течение ночи наносятся удары беспилотными летательными аппаратами, то следом за ними пойдут уже средства поражения крупнее и тяжелее: крылатые ракеты. Этот процесс и скрывается за формулировкой комбинированного удара, когда беспилотники выявляют относительно безопасные места для пролёта ракет, после чего осуществляется непосредственно ракетный удар. Сегодня ночью, плавно перешедшей в утро, процесс был повторён, о чём официально сообщило Минобороны России в рамках своей ежедневной сводки о ходе специальной военной операции.

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Согласно комментарию российского оборонного ведомства, комбинированный групповой удар наносился с применением средств поражения как воздушного, так и морского базирования, а его целью стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Поражение нанесено предприятиям, производящим безэкипажные катера (они же «морские беспилотники»), береговые ракетные комплексы, взрывчатку и ракеты к РСЗО.

Безусловно, после прочтения таких сводок главным вопросом остаётся «Почему эти предприятия почти на третий год масштабного конфликта продолжают существовать?», но здесь необходимо понимать, что крылатыми ракетами «под ноль» предприятие в принципе не уничтожить: после очередных ударов производство так или иначе восстанавливается, пусть и не в полном объёме, и задача заключается в том, чтобы продолжать наносить удары по вновь открытым предприятиям.

Следует помнить, что групповые удары по объектам ВПК Украины наносятся каждую неделю по несколько десятков раз — это, опять же, следует из сводок МО РФ. Другое дело, что не всегда эти групповые удары включают в себя применение сразу пары десятков носителей с соответствующим количеством крылатых ракет. За что, собственно, и попадают в сводки отдельными абзацами.

Вывод из происходящего в Киеве, впрочем, судя по оторванной от реальности риторике политического и даже военного руководства, так и не делают. А это значит, что сводки, подобные сегодняшней, будут продолжать появляться. И винить в этом киевским властям, кроме самих себя, некого.