Пора признавать очевидное, а не врать в глаза аудитории.

На протяжении практически двух лет западная очень свободная и совсем не ангажированная пресса регулярно занимается копированием украинских «нарративов». Мы то и дело слышали фантазии на тему истощения запасов вооружений в России, и параллельно с этим наблюдали, казалось бы, прямо этому противоречащие ложные нарративы про то, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам; как будто ВС РФ с «заканчивающимся» оружием больше нечего делать, как расходовать его на гражданские объекты.

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Рано или поздно эти манипуляции общественным мнением должны были закончиться: сейчас на Западе полно других проблем, общество практически не обращает внимание на украинский кризис, и вот, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вооружённые силы России при осуществлении беспилотных и ракетно-авиационных ударов выбирают именно что военные объекты Украины.

Как отметил Кирби, речь идёт о военных частях, а также об объектах украинского военно-промышленного комплекса. На фоне всего происходящего Кирби призвал обеспечить Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны.

Безусловно, не стоит забывать и о том, что удары по «гражданским» объектам тоже наносятся: по международным правилам, если противник использует гражданский объект в военных целях, то этот объект перестаёт быть гражданским и становится законной военной целью, а уж фактов использования ВСУ гражданских объектов за время этого конфликта накоплено предостаточно. Западная пресса предпочитает об этом не вспоминать, но реальность обстоит именно таким образом. Также удары ВС РФ наносятся и по объектам двойного назначения: например, по объектам энергетики, от которых запитываются не только квартиры и больницы, но и вполне себе военные части и предприятия ВПК, а также по транспортной инфраструктуре, используемой сейчас в основном в целях военной логистики.