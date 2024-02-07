Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом признал, что ВС РФ наносят на Украине удары по военным объектам
Пора признавать очевидное, а не врать в глаза аудитории.

реклама

На протяжении практически двух лет западная очень свободная и совсем не ангажированная пресса регулярно занимается копированием украинских «нарративов». Мы то и дело слышали фантазии на тему истощения запасов вооружений в России, и параллельно с этим наблюдали, казалось бы, прямо этому противоречащие ложные нарративы про то, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам; как будто ВС РФ с «заканчивающимся» оружием больше нечего делать, как расходовать его на гражданские объекты.

реклама

Рано или поздно эти манипуляции общественным мнением должны были закончиться: сейчас на Западе полно других проблем, общество практически не обращает внимание на украинский кризис, и вот, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вооружённые силы России при осуществлении беспилотных и ракетно-авиационных ударов выбирают именно что военные объекты Украины.

Как отметил Кирби, речь идёт о военных частях, а также об объектах украинского военно-промышленного комплекса. На фоне всего происходящего Кирби призвал обеспечить Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны.

Безусловно, не стоит забывать и о том, что удары по «гражданским» объектам тоже наносятся: по международным правилам, если противник использует гражданский объект в военных целях, то этот объект перестаёт быть гражданским и становится законной военной целью, а уж фактов использования ВСУ гражданских объектов за время этого конфликта накоплено предостаточно. Западная пресса предпочитает об этом не вспоминать, но реальность обстоит именно таким образом. Также удары ВС РФ наносятся и по объектам двойного назначения: например, по объектам энергетики, от которых запитываются не только квартиры и больницы, но и вполне себе военные части и предприятия ВПК, а также по транспортной инфраструктуре, используемой сейчас в основном в целях военной логистики.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar через год построит завод на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
73
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
68
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
188
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
19
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
96
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
60
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
2
Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:28
Серьезно?
Reuters: Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar через год построит завод на Украине
Черный Джонни
01:27
Автор наглый внушатель своего красного дерьма на рынке. Пускай сам сидит играет в окошке в 30 кадров!
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
32Влад32
01:26
- Подсудимый, это вы взорвали газопровод? - Нет. - На нет и суда нет.
СМИ: Швеция намерена приостановить расследование диверсий на «Северных потоках» из-за отсутствия подозреваемых
32Влад32
01:24
Они знают как защититься от "Сармата"!
Стариков: Уволить Залужного легко, но после отстранения генерала Украина рискует потерять ещё больше
daem0ns
01:24
больше громких лозунгов и сурьёзных заявлений!! Уркаина через год(2 года-3,4,5,10лет) станет великой касмитческой державой, накормит всех голодающих и навсегда победит проклятых маскалей..... сказ...
Reuters: Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar через год построит завод на Украине
32Влад32
01:23
По себе судят.
Климатологи предлагают присвоить 6-ю категорию интенсивности ураганов в связи с изменением климата
Черный Джонни
01:22
Дави красного гада!!
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
32Влад32
01:21
Ду-ра-чок. Хотя нет. Дурак!
На Украине заявили, что подготовка инфраструктуры к приёму F-16 идёт согласно плану
32Влад32
01:21
Подготовка к нанесению сокрушительного удара по инфраструктуре для F-16 идет согласно плану.
На Украине заявили, что подготовка инфраструктуры к приёму F-16 идёт согласно плану
32Влад32
01:19
Хохлы, берите водяные пистолеты и сдавайтесь в плен.
Глава Евросовета заявил, что без западной помощи ВСУ будут сведены до сражений водяными пистолетами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем