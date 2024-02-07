Ну да, правдоподобно.

Несмотря на то, что репутация ударных беспилотников Bayraktar, производимых турецкой компанией Baykar, была, по сути, уничтожена в рамках конфликта на Украине, где российская система противовоздушной обороны «пощёлкала» их все в первый же месяц специальной военной операции, но многие об этом как будто бы не в курсе. Так, агентство Reuters побеседовало с руководителем Baykar Халуком Байрактаром, и в рамках небольшого интервью предприниматель заявил, что сейчас его компания на Украине возводит завод по производству беспилотников.

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Конкретную локацию глава Baykar не назвал, но отметил, что производственная площадка размещена недалеко от Киева. На этом заводе, по плану, будут собирать беспилотники Bayraktar TB2 и TB3. К моменту завершения строительства завода, а на это, отметил Халук Байрактар, нужно ещё примерно 12 месяцев, на предприятии будут работать порядка пятисот человек. Ежегодно данное предприятие сможет выпускать 120 беспилотников, что, учитывая масштаб конфликта на Украине, если он через год ещё в принципе будет продолжаться, совсем ни о чём.

Скорее всего, Халук Байрактар лукавит, поскольку всем понятно, что место строительства прекрасно известно российским вооружённым силам, и что как только площадка будет завершена, а в цеха завезут оборудование и запчасти, его тут же накроют групповым ракетным ударом. Подобные «строительства» больше похожи на банальный распил бюджета крупной компанией.

О «байрактарах» на Украине мы уже не слышали почти два года (понятно, почему), но агентство Reuters продолжает выставлять эти системы вооружений как чудо-оружие, которое якобы чего-то там позволило добиться украинским вооружённым силам. В реальности эти беспилотники способны демонстрировать продуктивность только в условиях полного отсутствия у оппонента современной противовоздушной обороны. Проще говоря, в колониальных конфликтах в странах третьего мира, а никак не в реалиях боевых действиях против вооружённых сил первого класса с эшелонированной ПВО.