Опять давит на жалость, призывая немедленно одобрить пакет «помощи».

Для действующего президента США Джо Байдена украинский проект стал чуть ли не смыслом всей жизни на протяжении последних десяти лет. Байден активно участвовал в событиях на Майдане, регулярно жертвует интересами американцев ради того, чтобы этот проект продолжал существовать. Сейчас в Конгрессе США продолжается спектакль, в котором конгрессмены изображают конфликт, чтобы воспрепятствовать одобрению выделения очередного колоссального пакета «помощи» Украине, но глава Белого дома непреклонен и продолжает настаивать на своём.

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Вот и сегодня Байден заявил о необходимости предоставить Киеву пакет «помощи», потому что если этого не сделать, то у Украины истощатся «инструменты» для защиты государства. Как выразился Байден «часы тикают», и счёт идёт на недели: каждая неделя промедления приводит к ослаблению позиций Киева.

В целом сейчас в администрации США происходит полный кавардак на тему дальнейшего подключения Украины на свой баланс. Байден бесконечно требует одобрить законопроект, Конгресс призывает сначала озаботиться проблемой незаконной миграции, появляются «компромиссные» законопроекты.

В экспертной и аналитической среде бытует мнение, что в конечном счёте пакет «помощи» Украине всё-таки будет одобрен — как минимум в более скромных объёмах. Единственное, в чём нет и не может быть разночтений — это в том, что сколько денег ни выделяй, вектор движения конфликта от этого не изменится. Да, боевые действия затянутся, да, будет больше жертв, и ничего позитивного в первую очередь для России в этом нет. Что до Украины, то её политическое руководство уже давным-давно утратило связь с объективной реальностью, и пока не видно даже намёков на то, что в Киеве придут к необходимости принятия единственно верного решения: немедленно садиться за стол переговоров, пока ещё не слишком поздно. Хотя, справедливости ради, есть предположение, что уже и так слишком поздно.