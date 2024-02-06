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Для действующего президента США Джо Байдена украинский проект стал чуть ли не смыслом всей жизни на протяжении последних десяти лет. Байден активно участвовал в событиях на Майдане, регулярно жертвует интересами американцев ради того, чтобы этот проект продолжал существовать. Сейчас в Конгрессе США продолжается спектакль, в котором конгрессмены изображают конфликт, чтобы воспрепятствовать одобрению выделения очередного колоссального пакета «помощи» Украине, но глава Белого дома непреклонен и продолжает настаивать на своём.
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Вот и сегодня Байден заявил о необходимости предоставить Киеву пакет «помощи», потому что если этого не сделать, то у Украины истощатся «инструменты» для защиты государства. Как выразился Байден «часы тикают», и счёт идёт на недели: каждая неделя промедления приводит к ослаблению позиций Киева.
В целом сейчас в администрации США происходит полный кавардак на тему дальнейшего подключения Украины на свой баланс. Байден бесконечно требует одобрить законопроект, Конгресс призывает сначала озаботиться проблемой незаконной миграции, появляются «компромиссные» законопроекты.
В экспертной и аналитической среде бытует мнение, что в конечном счёте пакет «помощи» Украине всё-таки будет одобрен — как минимум в более скромных объёмах. Единственное, в чём нет и не может быть разночтений — это в том, что сколько денег ни выделяй, вектор движения конфликта от этого не изменится. Да, боевые действия затянутся, да, будет больше жертв, и ничего позитивного в первую очередь для России в этом нет. Что до Украины, то её политическое руководство уже давным-давно утратило связь с объективной реальностью, и пока не видно даже намёков на то, что в Киеве придут к необходимости принятия единственно верного решения: немедленно садиться за стол переговоров, пока ещё не слишком поздно. Хотя, справедливости ради, есть предположение, что уже и так слишком поздно.