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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что США не смогут продолжать обеспечивать Украину оружием без одобрения Конгресса
Натужный спектакль «Белый дом против Конгресса» продолжается.

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Пожалуй, мы не скажем ничего нового, если заявим, что «конфликт» в Конгрессе США на тему поддержки Украины больше похож на постановку, с помощью которой администрация Белого дома ищет способ «соскочить» с украинского «кейса», максимально сохранив своё собственное лицо и переложив всё бремя содержания Киева на плечи своих европейских сателлитов. В самом деле: весьма удобно для администрации США заявить, что они бы, дескать, рады продолжить оказывать всеобъемлющую помощь Украине, но вот «такой-сякой» Конгресс им мешает.

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Собственно, примерно такая риторика и исходит из уст представителей Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не смогут продолжить оказывать Украине военную помощь, если на то не поступит одобрение со стороны Конгресса.

Видя текущую ситуацию на Украине, американская администрация, вероятнее всего, всё-таки продавит решение об одобрении финансовой и военной «помощи» Киеву. По крайней мере, в течение последних тридцати лет неоконсервативный политический класс в США всегда в конечном счёте получал, что хотел. Для Украины же такое развитие событий будет означать только затягивание кризиса без смены его вектора. За стол переговоров Киеву в любом случае придётся садиться, но свой идеальный шанс руководство Украины уже многократно упустило. На сегодняшний день для Киева уже нет положительного исхода этого конфликта; а всё потому, что надо действовать в своих интересах, а не быть инструментов в чужих руках.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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