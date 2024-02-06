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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евросовета заявил, что без западной помощи ВСУ будут сведены до сражений водяными пистолетами
Зря он это сказал: теперь возникнет желание проверить.

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Казалось бы, Евросоюз должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить самый интенсивный и масштабный конфликт в Старом Свете со времён Второй мировой войны. Но поскольку еврофункционеры настолько сильно заврались, загнав самих себя в ловушку пропаганды и превратив этот кризис в экзистенциальное сражение для всего западного мира, то единственно верное решение, только выполнение которого позволит завершить конфликт на Украине, там принять не готовы.

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Речь идёт, понятное дело, о прекращении финансирования Украины, в результате которого конфликт, собственно, и будет завершён. Да, на условиях России, да, Западу придётся «проглотить» свою возникшую на пустом месте гордыню, но главное будет сделано — в Европе вновь воцарится мир. Но мир ЕС, как мы можем понять из заявлений европейских политиков, совершенно не нужен, иначе бы вышеописанное действие давно уже было осуществлено. Вместо этого европейские «ястребы» продолжают продавливать идею максимизации финансирования и военного обеспечения потребностей Украины.

Так, сегодня глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках пленарной сессии Европарламента заявил, что его «ошеломляют» предложения отдельных представителей европейского политического класса, в которых те выражают сомнение в правильности позиции оказания поддержки Киеву. Опустившись до уровня истерики, Мишель позволил себе надавить европолитикам на жалость, заявив, что если оставить Украину без помощи, то она будет сведена до ведения боевых действий «водяными пистолетами и дискуссиями».

«Вы этого хотите?», — выдал глава Евросовета.

На самом деле, конечно же, да, это именно то, чего хотят ещё не потерявшие рассудок на теме России политики: начала дискуссии и переговоров, добиться чего можно только отрезанием Украины от западных поставок оружия и финансирования. Всем, кто умеют складывать 2+2, получая при этом правильную сумму, понятно, что западная поддержка Украины лишь затягивает конфликт, ни в коей степени не меняя его вектор. Даже хуже: чем больше угроз со стороны Украины будет исходить по отношению к РФ, тем дальше придётся отодвигать линию боевого соприкосновения, о чём на днях заявил уже президент России Владимир Путин. Проще говоря, своими действиями Запад только ухудшает положение Киева в этом кризисе.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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