Процесс идёт, никто бросать Украину как инструмент ослабления РФ не собирается. По крайней мере, пока.

Несмотря на то, что Соединённые Штаты, придумав для себя оправдание в лице «конфликта» в Конгрессе, соскакивают с украинского «кейса», понимая, куда тем дует ветер, и что на планете вмешательства Вашингтона требует ещё целый ряд горячих точек, непосредственно в Европе никто пока Украину в утиль не списывает. Напротив: Германия, Франция и Британия с большим удовольствием взяли на себя бремя дальнейшего содержания Киева и обеспечения его системами вооружений.

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В частности, сейчас идёт активная работа по предоставлению ВСУ находящихся на вооружении в ряде стран ЕС истребителей F-16. Согласно различным источникам, общее количество истребителей, которые готовы передать Украине западные страны, увеличится, ну а тем временем сама Украина активно работает над подготовкой инфраструктуры для приёма F-16. По крайней мере, о том, что работа идёт, и идёт согласно плану, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, «партнёры» Украины активно вовлечены в подготовку инфраструктуры и всячески содействуют Киеву как материально, так и в плане компетенций. В детали секретарь СНБО, понятное дело, вдаваться не стал.

Истребители F-16, по сути, являются современниками массово утраченных Украиной истребителей МиГ-29 и Су-27. Утрачены они были, как вы прекрасно понимаете, вовсе не по мановению волшебной палочки, поэтому не вполне понятно, почему в отношении F-16 история должна сложиться иным образом. Проблему могут доставить разве что подвешенные на F-16 средства поражения: по слухам, вместе с истребителями Киеву поставят и управляемые ракеты класса «воздух-земля» с дальностью до 500 километров.