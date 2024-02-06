Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что подготовка инфраструктуры к приёму F-16 идёт согласно плану
Процесс идёт, никто бросать Украину как инструмент ослабления РФ не собирается. По крайней мере, пока.

реклама

Несмотря на то, что Соединённые Штаты, придумав для себя оправдание в лице «конфликта» в Конгрессе, соскакивают с украинского «кейса», понимая, куда тем дует ветер, и что на планете вмешательства Вашингтона требует ещё целый ряд горячих точек, непосредственно в Европе никто пока Украину в утиль не списывает. Напротив: Германия, Франция и Британия с большим удовольствием взяли на себя бремя дальнейшего содержания Киева и обеспечения его системами вооружений.

реклама

В частности, сейчас идёт активная работа по предоставлению ВСУ находящихся на вооружении в ряде стран ЕС истребителей F-16. Согласно различным источникам, общее количество истребителей, которые готовы передать Украине западные страны, увеличится, ну а тем временем сама Украина активно работает над подготовкой инфраструктуры для приёма F-16. По крайней мере, о том, что работа идёт, и идёт согласно плану, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, «партнёры» Украины активно вовлечены в подготовку инфраструктуры и всячески содействуют Киеву как материально, так и в плане компетенций. В детали секретарь СНБО, понятное дело, вдаваться не стал.

Истребители F-16, по сути, являются современниками массово утраченных Украиной истребителей МиГ-29 и Су-27. Утрачены они были, как вы прекрасно понимаете, вовсе не по мановению волшебной палочки, поэтому не вполне понятно, почему в отношении F-16 история должна сложиться иным образом. Проблему могут доставить разве что подвешенные на F-16 средства поражения: по слухам, вместе с истребителями Киеву поставят и управляемые ракеты класса «воздух-земля» с дальностью до 500 километров.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители
+
Написать комментарий (0)
В Эстонии признали, что Россия превысила «ожидаемый» объём выпуска боеприпасов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
66
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
40
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
145
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
18
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
96
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
59
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
191
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+

Сейчас обсуждают

Китя.
18:10
Но твоей 3060 это не грозит она изначально не тянет лучи
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Андрей Жуков
18:09
Полностью согласен с автором, особенно про кривые драйверы и как следствие чёрные экраны, непрогрузка некоторых объектов в играх и артефактах и массовый отвал чипов.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
FelsheR-BANZzZzZz
18:08
А что за кулерок такой? Забавный!
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
Дмитрий Семёнов
18:08
С процами у красных всё очень даже хорошо а вот с карточками беда(
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
tolyasha
18:08
В ходе расследования вышли сами на себя?
СМИ: Швеция намерена приостановить расследование диверсий на «Северных потоках» из-за отсутствия подозреваемых
FelsheR-BANZzZzZz
18:06
сочувствуем твоему гавеному позору! Крепись.
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
DoomsDay792
18:04
ты про свой пост?
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
VTUser892
18:04
Видимо зря писал об износе. Даже на макбуках с 8гб, которые на постоянном свопе, еще нет особо износа. Представим, что пишется 4гб в своп каждый час, при 4 часах в день (хотя браузеру обычно не нужно ...
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
DoomsDay792
18:04
у тебя во рту
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
FelsheR-BANZzZzZz
18:04
после прочтения первого абзаца понял что автор полный долбоеб. Кто смог дальше, скажите - я прав?
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем