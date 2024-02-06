Ожидаемый, простите, кем? Эстонией?

На протяжении неприлично долгого времени на Западе и в странах, по недоразумению себя к нему причисляющих, на фоне тотального непонимания российской стратегии на Украине и открытого перевирания целей специальной военной операции активно разгонялся миф о «слабости» ВС РФ: то боеприпасы вот-вот закончатся, то танков осталось на полторы недели, то ракет на 2—3 запуска, то ещё какие небылицы. Шоком для тех, кто эти сказки не просто транслировали, а ещё и поверили в них, стало развитие событий с момента начала украинского «контрнаступления»: став крупнейшим поражением ВСУ за весь период эскалации, «контрнаступ» не добился не то что «плана минимум», а даже не смог подобраться к этому самому минимуму.

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И вот, после событий второй половины 2023 года в западных и аффилированных с Западом средствах массовой информации стали появляться статьи, которыми эти самые СМИ, по сути, воспринимают своих читателей рыбками Дори без долговременной памяти. Так, практически каждый день в западной прессе публикуются материалы, пророчащие Украине большие проблемы, признающие многократно наращенный российский военный потенциал, а также критическую зависимость ВСУ от бесконечных финансовых и технических вливаний со стороны США и ЕС.

Сегодня объективная действительность дошла до командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема. Эстонский военачальник заявил, что возможности России по выпуску боеприпасов оказались многократно выше, чем предполагал Запад, и что отчётливо ясно это стало именно за последние полгода.

А вот на этом моменте странам коллективного Запада следовало бы задаться неприятным вопросом: «А работает ли у нас вообще система разведки?». Ведь в самом деле: удостовериться в том, что у РФ, по сути, безграничный потенциал в плане выпуска вооружений, может любой даже начинающий разведчик, которому достаточно просто приложить хотя бы минимальные усилия в деле сбора соответствующей информации. Возможно, впрочем, что на низовом уровне западная разведка как раз-таки работает, но по мере продвижения этих сведений наверх их из политических соображений перевирают, и в итоге западное политическое руководство получает сильно «отредактированные» сведения, на основе которых и принимает решения, в итоге оказывающиеся совершенно безумными с логической точки зрения.