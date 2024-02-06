Бытует мнение, что сухопутные войска Британии даже половину стадиона «Уэмбли» не займут.

Представители западной «элиты», глядя на то, что происходит на Украине, уже практически не скрывают своей паники. Учитывая происходящее, а также отстранение США как главных поджигателей этого конфликта от дальнейшего финансирования данного кризиса, основное бремя финансирования Киева свалилось на плечи Европы. Сейчас страны ЕС изымают оружие из наличных запасов, гонят его на Украину, а Британия и вовсе делает вид, что готова к отражению гипотетической российской атаки.

реклама

По крайней мере, об этом, играя роль уверенного в своих словах политика, заявил премьер-министр Британии Риши Сунак. Как отметил глава британского кабмина, Лондону есть, чем обеспечить свою безопасность в том случае, если Россия «направит свои орудия» на Великобританию.

Соответствующую уверенность Сунаку придаёт тот факт, что Британия, видите ли, является вторым государством в НАТО по объёмам расходов на оборону. И хотя для обывателя большие цифры с многочисленными нулями выглядят убедительно, на практике же речь идёт о переоценённых вооружениях в условиях гипотетического конфликта, в котором условное «качество» не будет выступать в соло. Нужно и качество, и огромное количество: а вот со второй характеристикой у Британии могут возникнуть большие проблемы.

В любом случае, как мы понимаем, разговоры о конфликте Британии с Россией, который понятно чем закончится для Британии, — это исключительно страшилки с целью поддержания общественного мнения «на борту» с британскими «элитами» относительно необходимости оказания Украине всеобъемлющей «помощи» и финансирования. Потому что на Западе сейчас на фоне многочисленных проблем, которые уже стали активно просачиваться на бытовой уровень, чего не было при других современных конфликтах Запада, общественное мнение, пожалуй, в последнюю очередь сконцентрировано на Украине.