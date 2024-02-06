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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Швеция намерена приостановить расследование диверсий на «Северных потоках» из-за отсутствия подозреваемых
Вот совсем-совсем никого не подозревают.

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Основополагающим мотивом при любом преступлении, а диверсия на критически важной энергетической инфраструктуре — это, безусловно, преступление, причём носящее характер международного терроризма, является то, что описывается широко известной латинской фразой «cui bono» («Кому [это] выгодно?»). И в самом деле, при проведении следствия в первую очередь проверяются те лица, которые могли выиграть от совершённого преступления. В шведском правосудии, по всей видимости, не изучают уже даже основ, поэтому сегодня в немецкой прессе стала появляться информация о том, что Стокгольм намерен приостановить расследование по «Северным потокам».

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Как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, причина приостановки связана с тем, что Швеция не нашла подозреваемых конкретно в своей стране. И здесь следует отметить, что в Швеции искать подозреваемых и впрямь бессмысленно: мало того что у данного скандинавского государства отсутствует оборудование, с помощью которого можно было бы совершить акт международного терроризма такого масштаба и последствий для экономики Германии, так ещё и смысла делать это конкретно Швеции действительно нет.

А вот cui bono — это в данном случае вопрос с предельно ясным ответом. Кто «заместил» Россию на европейском газовом рынке? Кто подмял под себя европейских функционеров? Кто с удовольствием теперь работает для Европы «бензоколонкой, маскирующейся под страну»?

Понятно, что независимого расследования диверсии мы, скорее всего, на своём веку не дождёмся. Все будут знать, кто это сделал, но все (кроме России и небольшого количества других суверенных стран) будут бояться озвучить свои мысли вслух.

#россия #сша #политика #экономика #германия #энергетика #швеция #природный газ
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