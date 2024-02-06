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В том, что высшей ценой при любом вооружённом конфликте являются человеческие жизни, нет ничего нового: это простые истины, которые, впрочем, можно менять, если активно заниматься роботизацией военной техники. Сейчас активно ведутся разговоры о создании ударных беспилотников с «искусственным интеллектом», позволяющим распознавать цели и наносить удары, а вместе с тем происходит пусть пока и практически незаметная, но всё же в перспективе революционная работа по созданию роботизированных единиц бронетехники с дистанционным управлением. В России комплекс «Прометей», который позволяет превращать в роботов стандартные танки, бронетранспортёры и боевые машины пехоты, перешёл в стадию испытаний.
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Об этом в эксклюзивном материале для агентства ТАСС сообщил представитель входящего в состав госкорпорации «Ростех» холдинга «Высокоточные комплексы» в рамках выставки World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, где российской продукции уделено большое внимание на фоне её применения в зоне специальной военной операции. Согласно комментарию представителя холдинга, разработка комплекса «Прометей» полностью завершена, а сейчас перешла в стадию полного цикла испытаний.
Как заявляли ранее представители холдинга «Высокоточные комплексы», система «Прометей» примечательна тем, что требует минимальное количество доработок для модернизации имеющихся образцов стандартной военной техники.
Проще говоря, мы стали на шажок ближе к ситуации, когда конфликты могут хотя бы частично начать вестись при минимальном вовлечении личного состава. Теоретически, благодаря роботизации бронетехники её можно будет использовать в качестве авангарда при проведении наступательных операций; вопрос лишь в том, насколько системы управления будут устойчивыми к средствам радиоэлектронного подавления.