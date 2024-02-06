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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России стартовали испытания комплекса «Прометей» для превращения стандартной бронетехники в роботизированную
Восстание машин хоть и научная, но не такая уж и фантастика.

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В том, что высшей ценой при любом вооружённом конфликте являются человеческие жизни, нет ничего нового: это простые истины, которые, впрочем, можно менять, если активно заниматься роботизацией военной техники. Сейчас активно ведутся разговоры о создании ударных беспилотников с «искусственным интеллектом», позволяющим распознавать цели и наносить удары, а вместе с тем происходит пусть пока и практически незаметная, но всё же в перспективе революционная работа по созданию роботизированных единиц бронетехники с дистанционным управлением. В России комплекс «Прометей», который позволяет превращать в роботов стандартные танки, бронетранспортёры и боевые машины пехоты, перешёл в стадию испытаний.

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Об этом в эксклюзивном материале для агентства ТАСС сообщил представитель входящего в состав госкорпорации «Ростех» холдинга «Высокоточные комплексы» в рамках выставки World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, где российской продукции уделено большое внимание на фоне её применения в зоне специальной военной операции. Согласно комментарию представителя холдинга, разработка комплекса «Прометей» полностью завершена, а сейчас перешла в стадию полного цикла испытаний.

Как заявляли ранее представители холдинга «Высокоточные комплексы», система «Прометей» примечательна тем, что требует минимальное количество доработок для модернизации имеющихся образцов стандартной военной техники.

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Проще говоря, мы стали на шажок ближе к ситуации, когда конфликты могут хотя бы частично начать вестись при минимальном вовлечении личного состава. Теоретически, благодаря роботизации бронетехники её можно будет использовать в качестве авангарда при проведении наступательных операций; вопрос лишь в том, насколько системы управления будут устойчивыми к средствам радиоэлектронного подавления.

#россия #оружие #промышленность #роботизация
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