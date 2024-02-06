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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме заявили, что речь о запрете VPN-сервисов в России «пока не идёт»
А вот без «пока» нельзя было обойтись?

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Казалось, что борьба с ветряными мельницами в лице VPN-сервисов в России осталась в 2022 году, когда в стране начали с активностью, достойной лучшего применения, решать за граждан, какие ресурсы им посещать, а какие нет. Но вчера вечером в СМИ с подачи представителя Роскомнадзора появился материал-напоминалка о том, что с 1 марта текущего года в России начнёт действовать запрет на «популяризацию» VPN, означающий, что будет запрещено рекламировать такие сервисы, вводить граждан в заблуждение, а также публиковать статьи, рассказывающие о способах обхода блокировок сайтов с помощью VPN.

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На фоне данного материала, в котором русским языком чёрным по белому было написано о запрете именно «популяризации», а не пользования VPN-сервисами, в Рунете закономерно поднялась активность. Причём до такой степени, что внести дополнительную ясность в вышеуказанное решение пришлось главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну. Как отметил Хинштейн, речь о полном запрете VPN в России «пока не идёт», однако политик всё же отметил, что пользование данными сервисами люди осуществляют на свой страх и риск.

Формально запрет на «популяризацию» VPN связан с тем, что в течение последних лет в прогрессии увеличивается количество утечек данных именно через сервисы, предоставляющие услуги виртуальных частных сетей. В особо запущенных случаях речь идёт об утечках данных десятков миллионов пользователей таких сервисов, хотя, справедливости ради, в основном речь идёт о «noname»-сервисах без широко известного имени.

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Также на тему VPN сегодня пришлось дать более развёрнутый ответ директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая справедливо отметила, что полностью запретить все анонимайзеры и VPN невозможно технически, хоть Роскомнадзор и занимается этим активно с 2020 года. Заметьте, что хоть это технически и невозможно, но Мизулина не заявила, что РКН не перестанет пытаться это сделать. Да, это бессмысленно, учитывая, что если ситуация зайдёт слишком далеко, пользователи смогут создавать свои собственные VPN-серверы и работать через них, но большую часть технически не подкованных пользователей отсечь всё-таки позволит.

#россия #политика #интернет #vpn
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