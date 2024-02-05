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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России с 1 марта вступит в силу запрет на «популяризацию» VPN-сервисов
Но сами VPN-сервисы вроде как запрещать не станут.

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С 2022 года VPN-сервисы стали для значительного количества россиян, привыкших пользоваться западными социальными сетями, признанными в РФ «экстремистскими» (в ряде случаев, к слову, совершенно заслуженно), неотъемлемой частью набора расширений в браузерах и приложений на смартфонах. Формально пользоваться такими сервисами в России можно, но вот уже совсем скоро нельзя будет заниматься их «популяризацией».

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Об этом сегодня напомнил Роскомнадзор, представитель которого в комментарии агентству ТАСС напомнил, что запрет на «популяризацию» вступит в силу уже с первого марта текущего года.

Если выражаться простым языком, то в Рунете нельзя будет публиковать статьи о том, как обойти блокировки запрещённых интернет-ресурсов, нельзя будет заниматься рекламой VPN-сервисов, а также рассказывать пользователям о том, что подобные сервисы дают им (пользователям) иными способами недостижимые преимущества.

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Формально данное решение связано с тем, что VPN-сервисы могут перехватывать личную информацию пользователей, тем самым подвергая их риску и проблемам. И хотя рациональное зерно и даже логика в этом есть (прецеденты были, причём неоднократно), но, пожалуй, всем примерно понятно, по какой причине VPN-сервисы попадают в прицел государства на самом деле.

#россия #политика #vpn
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