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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Командующий ВМС Украины заявил, что Крымский мост «не достоит» до конца года
Ну а следом за мостом на Украине до конца года не достоит энергосистема. В Киеве, видимо, этого хотят?

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Командующий де-факто несуществующими Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, как и практически всё политическое и военное руководство страны, размышляет не стратегически и даже не тактически, а в рамках клипового мышления. Взять тот же Крымский мост, который уже дважды подвергался террористическим атакам со стороны Украины, не приводившими ни к какому параличу снабжения полуострова, не говоря уже о снабжении ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Несмотря на то, что цель, по сути, совершенно бессмысленная с военной точки зрения, как символ Крымский мост не даёт покоя киевским функционерам.

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И вот, сегодня Неижпапа, беседуя с одним из украинских «журналистов», ответил на вопрос о дальнейшей судьбе данного инженерного сооружения. По словам главкома ВМС Украины, «до конца года» мост «не достоит». Естественно, в подробности военачальник вдаваться не стал.

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В любом случае, безалаберно относиться к этим заявлениям не следует: как мы уже отмечали, Крымский мост дважды успешно удавалось повредить (количество пресечённых попыток нанесения удара по мосту же и вовсе уже не поддаётся счёту): один раз в октябре 2022-го, а второй — в июле 2023-го. В обоих случаях удар возмездия со стороны ВС РФ был на несколько порядков более болезненным: после первого теракта на мосту российская армия «вынесла» половину всей энергосистемы Украины, которая не восстановлена и по сей день, а после второго теракта — практически всю портовую инфраструктуру Украины. Чего Киев хочет добиться, рассуждая об очередном теракте против гражданского объекта, вопрос очень хороший.

#россия #украина #политика #боевые действия
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