Стопроцентной уверенности в этом, учитывая поведение НАТО, никто, понятное дело, дать не может.

Сейчас в восточной Европе проходят самые масштабные учения НАТО со времён Холодной войны. Масштаб этот, впрочем, учитывая то, что совсем рядом проходят самые интенсивные и серьёзные боевые действия в Европе со времён окончания Второй мировой войны, вызывает разве что скромную улыбку, но, нем не менее, идти эти учения будут ещё три месяца — до пятого мая. Понятно, учитывая географию, что произойти может всякое: кто-то ошибётся, кто-то что-то неправильно поймёт, и сюжет игр серии Fallout обернётся страшной жизненной правдой.

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Впрочем, в самом НАТО сохраняют спокойствие, ну или по крайней мере делают соответствующий вид. В частности, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что не видит предпосылок для прямого конфликта между военным блоком и Россией на фоне ситуации на Украине. Хотя в детали Столтенберг вдаваться не стал, но предположим, что это связано сразу с совокупностью причин: во-первых, НАТО прекрасно понимает, что с ним случится, если начнётся конфликт с РФ, а во-вторых, руководство России неоднократно отмечало, что никаких военных интересов в этих государствах не имеет.

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Наконец, не забываем о том, что тот же самый генсек НАТО призывал никогда не недооценивать Россию и всячески старается убедить мировую общественность в том, что Альянс не является стороной конфликта в украинском кризисе. С юридической точки зрения Столтенберг, конечно, прав, но степень вовлечения государств-членов блока в поддержку Киева абсолютно запредельна; собственно, исключительно по этой причине боевые действия затянулись на два года, и неизвестно, когда они вообще завершатся.