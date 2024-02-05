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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британский аналитик предрёк Украине потерю Харькова, если Киев немедленно не сядет за стол переговоров
Бытует мнение, что уже поздно.

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Как уже неоднократно отмечалось во всех обитающих в объективной реальности аналитических кругах, чем дольше официальный Киев, подначиваемый коллективным Западом, тянет с переговорами, тем хуже становится его положение и, как следствие, тем слабее становится переговорная позиция. Об этом украинское руководство предупреждали ещё в первые дни специальной военной операции, но, воодушевившись западной поддержкой и поверив в собственные сказки о «победах» под Киевом, в Харьковской и Херсонской областях, украинские власти ушли в тотальный отрыв от реальности и взяли курс на «возвращение» в границы 1991 года.

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Данная политика предсказуемо и вполне закономерно привела Украину в тупик: либо начинать переговоры сейчас, признав реалии на земле, либо продолжать оказывать сопротивление за чужой счёт, ещё дальше ослабив своё положение, и в конечном счёте всё равно сесть за стол переговоров, но на куда более жёстких условиях. Как нетрудно понять, позитивного для Украины расклада уже нет, и вот, об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Как отметил Меркурис, ситуация для Киева складывается таким образом, что руководству страны необходимо немедленно, прямо сейчас искать способы выхода на контакты с Кремлём, дабы хотя бы начать вести переговоры на реалистичных началах. В противном случае Украине грозит потеря Харькова и, возможно, ряда других городов и регионов. В качестве медиатора, добавил британский аналитик, Киев может обратиться к Объединённым Арабским Эмиратам, которые всё активнее примеряют на себя роль новой Швейцарии. Пока что же украинское руководство продолжает существовать в иллюзиях, в которых переговоры с Москвой возможны только на условиях, по сути, капитуляции ВС РФ, что, как вы сами понимаете, полная блажь.

По словам Меркуриса, штурм Харькова, если дело дойдёт именно до этого, станет самым сложным и масштабным боевым эпизодом ВС РФ за всё время специальной военной операции на Украине. На сегодняшний день самым крупным населённым пунктом из числа взятых именно штурмом, является Мариуполь, население и географические размеры которого примерно втрое меньше Харькова.

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На днях в Сети с подачи издания Forbes появилась информация о том, что ВС РФ сконцентрировали на Харьковском направлении группировку в 40 тысяч военнослужащих, 500 танков и 600 единиц бронетехники. Кроме того, следует принимать во внимание и тот факт, что намедни президент России Владимир Путин заявил о необходимости отодвигания демилитаризованной зоны на Украине на такое расстояние, которое не позволит ВСУ осуществлять удары по российской территории.

#россия #украина #политика #боевые действия
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