Заезженная пластинка Трампа. Писатели речей ничего интереснее придумать не могут.

Дональд Трамп, который, и это с каждым днём становится всё более очевидно, станет основным кандидатом в президенты США на второй срок от Республиканской партии, занимается популизмом, который в России даже в период разгула «демократии» представить себе было невозможно. В частности, Трамп регулярно критикует действующего хозяина Белого дома, называет его несоответствующим занимаемой должности и ведущим государство в пучину больших проблем.

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Любимой риторикой Трампа является страшилка про Третью мировую войну, которая, как считает бывший и, вероятно, будущий президент США, сейчас висит над миром гораздо сильнее, чем когда бы то ни было за последние 79 лет. И вот, в ходе очередного интервью Трамп заявил, что «кое-кто» (имеется в виду действующий президент США Джо Байден) не справляется со своими обязанностями до такой степени, что существует риск начала Третьей мировой войны ещё до того, как в США в ноябре этого года начнутся президентские выборы.

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И хотя, безусловно, Третья мировая не начнётся просто по той простой причине, что американским элитам ещё хочется пожить в своё удовольствие, но степень отчаяния, которая сейчас из всех утюгов звучит в коллективном Западе, всерьёз вызывает опасение, ведь, насколько нам известно со слов представителей российского политического руководства, никакого реального взаимодействия между Белым домом и Кремлём на сегодняшний день попросту нет. А когда нет взаимодействия и общения, что, к слову, даже в самые ожесточённые периоды Холодной войны было невозможно, потому что тогдашние американские элиты понимали, насколько важно поддерживать контакт с другой сверхдержавой. Сейчас же понимание этого факта из голов американского истеблишмента будто бы выветрилось.