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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
Ну, в ВСУ вообще много чего заявляют, что, как бы это помягче выразиться, на поверку оказывается фантазиями.

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На территорию Украины ещё не прибыл ни один из обещанных пары—тройки десятков истребителей F-16, но в ВСУ продолжают любимое занятие: запугивать Россию, наивно полагая, будто в Москве, начиная специальную военную операцию, не просчитали всех рисков и возможностей коллективного Запада по снабжению своей самой дорогой прокси в современной истории.

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Так, сегодня командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев, явно пытаясь приподнять стремительно падающий моральный дух внутри украинского общества, заявил, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут экипированы ракетами с радиусом действия примерно в 300—500 километров. Проще говоря, если заявления Наева действительно соотносятся с реальностью, то речь идёт о самых дальнобойных средствах поражения из числа поставленных Западом на Украину.

Безусловно, в распоряжении Киева имеются ударные беспилотники, способные преодолевать и большее расстояние, но в данном случае речь идёт именно о вооружениях западного образца.

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Впрочем, пока что обо всём этом говорить в любом случае рано: согласно комментариям западных функционеров, процесс обучения украинских лётчиков на F-16, по сути, только начался, а подготовка украинских аэродромов в условиях, когда по основным из них регулярно наносятся удары ВС РФ, может затянуться вплоть до бесконечности. О том же, что произойдёт в случае, если аэродромами базирования для украинских F-16 будут аэродромы стран НАТО, в российском политическом руководстве уже предельно ясно рассказывали: будут нанесены удары как по совершенно законным военным целям.

#россия #украина #политика #боевые действия #f-16 #истребители
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