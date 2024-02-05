Господину Боррелю неплохо бы вспомнить, что его ведомство называется Евродипломатией, а не Евродипломатией канонерок (которых нет и быть не может).

Как уже неоднократно отмечалось, сейчас в странах коллективного Запада самая настоящая паника: промышленных возможностей нарастить производство вооружений до такой степени, чтобы перевернуть ход конфликта на Украине, а не просто его затянуть, нет и в обозримой перспективе не предвидится, по причинам, носящим исключительно экономический характер, в то время как российская военная промышленность, что с неохотой признают на Западе, многократно нарастила производство, и тенденция продолжается.

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Ситуация для трансатлантического капитала сложная, поскольку реальная экономика и промышленность — это не видеоигра, в которой можно с помощью чит-кодов (печатного станка) сделать себе триллионы долларов, на которые в течение 30 секунд строятся заводы и пароходы. В реальности эти процессы требуют десятков лет: Россия стала активно заниматься модернизацией и расширением военной промышленности ещё в 2007 году, когда стал понятен курс Запада на антагонизацию отношений с РФ, благодаря чему сегодня и имеет возможность выпускать вооружения в необходимом количестве.

И вот, не придумав ничего лучше — например, признать ошибочность своих суждений и планов — глава Евродипломатии как одного из центральных органов Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС прекратить поставлять вооружения своего производства в другие страны кроме Украины, полностью сконцентрировав поставки оружия на Киеве. По мнению «дипломата», это наиболее быстрый и эффективный способ резкого увеличения уровня военной поддержки Украине.

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Почему глава Евродипломатии вообще не понимает, как работают международные отношения, политика и экономика, это вопрос риторический. Мы со своей стороны напомним господину Боррелю, что у западных оружейных компаний есть контракты, есть планы, и жертвование собой ради «великой цели» ослабления России в эти планы совершенно не входит. Что до Борреля, то перед нами типичный представитель трансатлантического неоконсерватора, который по определению плохо понимает суть вещей и то, как работают механизмы экономических и политических отношений между государствами, продолжая наивно считать, что есть «цветущий сад», который сейчас активно посыпается удобрениями органического происхождения, а всё, что за границей этого «сада» — неприглядные «джунгли» с соответствующими обитателями. Пройдёт ещё много времени, прежде чем такие «деятели» поймут, что жили отнюдь не в саду, а за его пределами сады пороскошнее будут.