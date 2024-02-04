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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Западе гадают, зачем сверхпопулярный американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву
Журналист явно приехал в Россию не просто на спектакль в Большом театре посмотреть.

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Журналист Такер Карлсон на сегодняшний день является одним из, если не самым популярным представителем своей профессии в Соединённых Штатах. Авторитет и известность получил за то, что затрагивает темы, которых боятся касаться официальные мейнстрим-медиа, а также за то, что называет вещи своими именами, полностью противореча официальной западной информационной «повестке», тем самым озвучивая то, что люди в глубине души и сами прекрасно понимают, но в чём боятся себе признаться. В частности, Карлсон открыто называет конфликт на Украине результатом действий западных государств, в основном, понятное дело, США, а также прекрасно отдаёт себе отчёт в том, кто одерживает в нём победу и чем в конечном счёте этот кризис закончится.

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И вот, несколько часов назад в прессе с подачи публикации американского журналиста Джексона Хинкла стали распространяться новостные материалы, в которых фигурируют фотографии, на которых, в свою очередь, запечатлён Такер Карлсон в одном из московских аэропортов, а также на спектакле в Большом театре.

Понятно, что журналист, тем более столь влиятельный, да ещё и в такое время, прибыл в Москву явно не для созерцания выступления в Большом театре. А вот зачем — сейчас над этим ломают голову другие представители американской прессы. Наиболее логичным объяснением выглядит встреча с президентом России Владимиром Путиным и взятие у него интервью, в котором будет адресована именно западная аудитория.

Данная версия не лишена оснований, поскольку ранее и сам Карлсон изъявлял желание взять интервью у Путина, да и в Кремле такой возможности не исключали, но только при условии, когда в американском обществе спадёт градус антироссийской истерии, и американский гражданин будет готов выслушать видение главы российского государства относительно происходящих событий и того, что к ним привело. В США сейчас истерика в обществе на тему украинского кризиса в основном закончилась, поэтому время, выбранное Карлсоном и администрацией президента России для интервью, выглядит вполне удачным.

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Правильным ли оказался анализ ситуации со стороны практически всех политических и околополитических изданий и комментаторов, покажет только время.

#россия #сша #политика
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