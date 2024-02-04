Теперь дело за малым: засветить его в состоянии после боя.

Как известно, ещё с сентября прошлого года американские танки M1 Abrams в количестве 31 единицы находятся на Украине. Непосредственно вблизи к линии боевого соприкосновения их так никто и не видел, и даже ходят слухи, что Пентагон вовсе запретил ВСУ применять данную бронетехнику, поскольку даже в американском оборонном ведомстве понимают, что их ждёт при приближении к российским позициям, и какой болезненный удар по престижу американского ВПК это нанесёт.

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Впрочем, в ВСУ не всегда подчиняются приказам сверху, и вот, кажется, командование украинских войск справедливо решило, что престиж американского ВПК и так уже понёс запредельный ущерб, и фотографии сгоревших «Абрамсов» хуже не сделают. Поэтому сегодня в украинских СМИ был показан как минимум один M1 Abrams, причём, как гласит подпись к репортажу, дело разворачивается на авдеевском направлении линии боевого соприкосновения, где сейчас идут одни из наиболее ожесточённых боёв в рамках всей специальной военной операции.

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Введение в бой танков M1 Abrams может свидетельствовать о критическом истощении запасов бронетехники ВСУ на данном направлении. Впрочем, необходимо понимать главное: из вышеуказанного кадра невозможно сказать, когда конкретно проводилась съёмка, и действительно ли это именно авдеевское направление. Если дело действительно обстоит именно таким образом, то, скорее всего, вскоре мы увидим видео- и фотоподтверждения уже непосредственно от официальных источников.